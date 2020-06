Μέγκαν Μαρκλ για Φλόιντ: Μίλησε για πρώτη φορά για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ

Μέγκαν Μαρκλ για Φλόιντ: «Η ζωή του Τζορτζ Φλόιντ μετρούσε, και η ζωή της Μπριόνα Τέιλορ μετρούσε και η ζωή του Φιλάντο Καστίγιο μετρούσε» είπε η Μέγκαν Μάρκλ απευθυνόμενη στους τελειόφοιτους του Immaculate Heart High School στη διάρκεια της ομιλίας της, μέσω βίντεο, αναφερόμενη σε ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από αστυνομική βία. Το σχολείο βρίσκεται στο Λος Άντζελες και ως απόφοιτη και η ίδια του σχολείου αυτού, η Μέγκαν Μαρκλ απευθύνεται στις τελειόφοιτες στέλνοντας το δικό της μήνυμα κατά του ρατσισμού, δηλώνοντας συντετριμμένη από όσα συμβαίνουν στην Αμερική.

«Δεν ήξερα τι να σας πω… Ήθελα να πω το σωστό. Συνειδητοποίησα πως το μόνο λάθος είναι να μην πω τίποτα επειδή η ζωή του Τζορτζ Φλόιντ μετρούσε… (…) και οι ζωές τόσων άλλων ανθρώπων, που άλλων τα ονόματα γνωρίζουμε και άλλων όχι» τόνισε.

“I wanted to say the right thing. I realised the only wrong thing to say is to say nothing. George Floyds life mattered & Breonna Taylors life mattered & Philando Castiles life mattered & Tamir Rices life mattered & so did so many other people” — Meghan Markle #BlackLivesMatter pic.twitter.com/KeIxkkooCc

— michelle (@ddarveyy) June 4, 2020