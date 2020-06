Ελληνοαμερικανός αστυνομικός Λας Βέγκας: Αυτός είναι ο 20χρονος που πυροβόλησε τον Μικαλόνις

Ελληνοαμερικανός αστυνομικός Λας Βέγκας: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένας 29χρονος Ελληνοαμερικανός αστυνομικός ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ. Ο 29χρονος Shay Mikalonis νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ για τον τραυματισμό του έχει συλληφθεί ένας 20χρονος. Ο ύποπτος, ονόματι Edgar Samaniego, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας καθώς φαίνεται πως πυροβόλησε και τραυμάτισε τον 29χρονο, όταν εκείνος – μαζί με άλλους συναδέλφους του – επιχειρούσαν να διαλύσουν συγκεντρωμένο πλήθος, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Time. To αιματηρό συμβάν έλαβε χώρα τα μεσάνυχτα της Δευτέρας κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για τη δολοφονία του Αφροαεμερικανού Τζορτζ Φλόιντ. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο συλληφθείς συμμετείχε στη διαδήλωση.

Ο Σαμανιένγκο στο δωμάτιο του οποίου, σύμφωνα με την έκθεση σύλληψής του, βρέθηκε όπλο με διαμέτρημα ίδιο με αυτό που προκάλεσε τον τραυματισμό στο κεφάλι του Μικαλόνις, παραμένει κρατούμενος καθώς ο δικαστής αποφάσισε να μην ορίσει ποσό εγγύησης δεδομένης της σοβαρής κατάστασης της υγείας του 29χρονου αστυνομικού. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι ήταν ελεύθερος με εγγύηση καθώς εκκρεμούσαν δύο υποθέσεις σε βάρος του για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών και για κατοχή φαρμάκου χωρίς ιατρική συνταγή.

