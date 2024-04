Χούθι επιθέσεις σε πλοία: Νέο χτύπημα σε αμερικανικά πλοία

Βαλλιστικό πύραυλο στον Κόλπο του Άντεν, σε σημείο που πλέουν αμερικανικά και συμμαχικά πλοία, εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης, όπως έκανε γνωστό η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, δεν προκλήθηκαν ζημιές και δεν υπήρξαν θύματα. Η Ουάσινγκτον πρόσθεσε, ακόμα, ότι οι δυνάμεις της αναχαίτισαν ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) και ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV), που είχαν απογειωθεί από περιοχές της Υεμένης, οι οποίες ελέγχονται από τους Χούθι.

Η Κεντρική Διοίκηση διαπίστωσε πως τόσο το USV και το UAV αποτελούσαν άμεση απειλή για τα αμερικανικά, συμμαχικά και εμπορικά πλοία στην περιοχή και προχώρησαν στην καταστροφή τους, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση.

April 25 Red Sea Update

At 9:52 a.m. (Sanaa time) on April 25, one anti-ship ballistic missile (ASBM) was launched from Iranian-backed Houthi terrorist-controlled areas of Yemen into the Gulf of Aden. There were no injuries or damage reported by U.S., coalition, or commercial… pic.twitter.com/YPhoMxP7PH

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 26, 2024