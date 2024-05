Ράφα εισβολή: Θρίλερ με την εκεχειρία, εντείνονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί

Παγκόσμια αγωνία για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς παρά το ότι η Χαμάς συμφώνησε για κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ κάνει λόγο για «τέχνασμα». Η Χαμάς μπορεί να αποδέχθηκε την πρόταση των διαμεσολαβητών του Κατάρ και της Αιγύπτου για εκεχειρία στη Γάζα, όμως το Ισραήλ προχωρά κανονικά την «επιχείρηση Ράφα» ενώ κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για το μέλλον στη Λωρίδα της Γάζας. Τη συμφωνία της Χαμάς στην πρόταση εκεχειρίας τριών φάσεων απέρριψε η ισραηλινή κυβέρνηση, και συνεχίζει την ευρεία στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είπε ότι το Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνέχιση της επιχείρησης στη Ράφα, ώστε να αυξηθεί η πίεση στη Χαμάς και να απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους. Μπορεί η τελευταία πρόταση εκεχειρίας της Χαμάς να μην ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Ισραήλ, αλλά ο Νετανιάχου σημείωσε πως θα στείλει αντιπροσωπεία στη Χαμάς για να συναντηθεί με διαπραγματευτές και να προσπαθήσει να επιτύχει μια συμφωνία.

BREAKING: 5 KILLED AFTER ISRAELI BOMBING IN RAFAH pic.twitter.com/2cSFW7zb8B

Η αμερικανική κυβέρνηση ανέφερε πως «εξετάζει» τη συμφωνία της Χαμάς σε πρόταση των μεσολαβητών στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. «Επί του παρόντος εξετάζουμε αυτή την απάντηση. Και συζητάμε με τους συμμάχους μας στην περιοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, ο Τζον Κέρμπι, σε δημοσιογράφους χθες Δευτέρα. Απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση ερωτηθείς σε τι ακριβώς συμφώνησε η Χαμάς. Δήλωσε πως δεν θα υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για αυτό. «Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι απολύτως η καλύτερη έκβαση όχι μόνο για τους ομήρους, αλλά και για τον παλαιστινιακό λαό. Και δεν θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε για αυτή την έκβαση», πρόσθεσε ο κ. Κέρμπι.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε την κυβέρνηση του Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους μαχητές της Χαμάς «να κάνουν το κάτι παραπάνω που απαιτείται προκειμένου να μια συμφωνία να γίνει πραγματικότητα και να σταματήσει ο πόνος που υπάρχει τώρα» στη Γάζα, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι διεξάγει επί του παρόντος στοχευμένα πλήγματα κατά της Χαμάς στην περιοχή της ανατολικής Ράφα, σύμφωνα με αναφορές. Το Ισραήλ διέταξε χθες περίπου 100.000 Παλαιστίνιους να αρχίσουν την εκκένωση της νότιας πόλης, σηματοδοτώντας ότι έρχεται η από καιρό υποσχόμενη χερσαία εισβολή. Νωρίτερα, η Χαμάς ανακοίνωσε πως αποδέχεται την πρόταση εκεχειρίας στη Γάζα από την Αίγυπτο και το Κατάρ. Η ισλαμιστική οργάνωση ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο επικεφαλής της, Ισμαήλ Χανίγια, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου ότι αποδέχεται την πρότασή τους.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως θα στείλει εντός της ημέρας αντιπροσωπεία στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου προκειμένου να συνεχιστούν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με σκοπό να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, όπου το Ισραήλ έχει διαμηνύσει πως θα εξαπολύσει χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες νοσοκομείο στην πόλη. Το νοσοκομείο του Κουβέιτ, το οποίο βρίσκεται στη Ράφα, έκανε γνωστό πως διακομίστηκαν σ’ αυτό «πέντε μάρτυρες και πολλοί τραυματίες» έπειτα από σειρά νυχτερινών βομβαρδισμών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Αυτόπτες μάρτυρες και πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στις παλαιστινιακές υπηρεσίες ασφαλείας, αναφέρουν πως η Ράφα συνεχίζει να είναι θέατρο εντατικών ισραηλινών βομβαρδισμών.

Η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ τα ξημερώματα πως εκτόξευσε ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, σε ένα υπόβαθρο σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών στην πόλη Ράφα και της έγκρισης από τη Χαμάς ενός σχεδίου κατάπαυσης του πυρός. «Στοχεύσαμε με ομοβροντία ρουκετών την (πόλη) Σντερότ, το (κιμπούτς) Νιρ Αμ και άλλους οικισμούς στην περίμετρο της Γάζας», μια ζώνη του Ισραήλ που βρίσκεται γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση σε μια ανακοίνωση. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως οι σειρήνες ήχησαν στις ζώνες γύρω από τη λωρίδα της Γάζας. Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμος οποιοσδήποτε απολογισμός.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε το Ισραήλ να δεχτεί την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μετά τη θετική απάντηση της Χαμάς. Είπε επίσης ότι η Χαμάς αποδέχτηκε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός έπειτα από παρότρυνσης της Τουρκίας. «Είμαστε ικανοποιημένοι που η Χαμάς ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε την κατάπαυση του πυρός έπειτα από δική μας παρότρυνση. Τώρα το ίδιο βήμα πρέπει να κάνει και το Ισραήλ. Καλώ όλους τους δυτικούς παράγοντες να ασκήσουν πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η πρόταση για κατάπαυση του πυρός στην οποία συμφώνησε η Χαμάς είναι μια συμφωνία τριών φάσεων, διάρκειας 42 ημερών η κάθε μία. Αυτό δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στη Γάζα στο τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ Al Jazeera.Ο Χαλίλ αλ-Χάγια είπε επίσης πως η δεύτερη φάση της συμφωνίας προβλέπει την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

Η πρόταση κατάπαυσης του πυρός περιλαμβάνει «επιστροφή των εκτοπισμένων» και «συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων»

Η πρόταση στην οποία συμφώνησε η Χαμάς περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός, ανοικοδόμηση της Γάζας, επιστροφή των εκτοπισμένων και συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων, δήλωσε στο Reuters ο αξιωματούχος της Χαμάς, Taher Al-Nono. Οι δύο χώρες της Μέσης Ανατολής μεσολαβούν στις πολύμηνες συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Η απόφαση αυτή για την αποδοχή της συμφωνίας εκεχειρίας έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους πανηγυρίζοντας χθες στη Ράφα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε χθες στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν πως θα διασφαλίσει ότι το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Γάζα θα είναι ανοικτό για τη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας, ανέφερε ο Λευκός Οίκος. Ο Μπάιντεν επανέλαβε επίσης τη “σαφή θέση του για τη Ράφα” σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Νετανιάχου, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Λευκός Οίκος.

BREAKING: Footage from the Egyptian side of Rafah shows HUGE israeli strikes on Palestine.

This is a massacre in the darkness of the night.

Please keep sharing.

ALL EYES ON RAFAH. pic.twitter.com/nOJIsgjPe7

— Khalissee (@Kahlissee) May 7, 2024