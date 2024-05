Γάζα κατάπαυση πυρός: Η Χαμάς αποδέχεται την πρόταση Αιγύπτου και Κατάρ

Η Χαμάς δήλωσε τη Δευτέρα ότι αποδέχθηκε πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα από την Αίγυπτο και το Κατάρ, σύμφωνα με το Reuters. Παράλληλα, σε ανακοίνωσή της τόνισε ότι ο επικεφαλής της, Ισμαήλ Χανίγιε, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου για την αποδοχή της πρότασής τους. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με το τι περιλαμβάνει η συμφωνία. Σύμφωνα με το Al Jazeera, αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι «η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο του Ισραήλ». Το ισραηλινό κανάλι 12 μετέδωσε ότι η ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα έχει την απάντηση της Χαμάς από τους διαμεσολαβητές, τη μελετά και θα δώσει επίσημη απάντηση.

Την ίδια ώρα, Ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται το Reuters, δήλωσε ότι η Χαμάς ενέκρινε μια «ήπια» αιγυπτιακή πρόταση που δεν ήταν αποδεκτή από το Ισραήλ. «Αυτό φαίνεται να είναι ένα τέχνασμα που αποσκοπεί να κάνει το Ισραήλ να φανεί ως η πλευρά που αρνείται μια συμφωνία» δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

BREAKING: Hamas has announced it has accepted an Egyptian-Qatari ceasefire proposal.

Παράλληλα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι προειδοποιούν να μην πάρουν τοις μετρητοίς την ανακοίνωση της Χαμάς ότι αποδέχεται μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Οι αξιωματούχοι υπογράμμισαν ότι οι όροι που αποδέχθηκε η Χαμάς δεν είναι αυτοί με τους οποίους συμφώνησε το Ισραήλ, όπως μεταδίδει το Times of Israel. Το Ισραήλ είχε τονίσει τις τελευταίες ημέρες ότι «δεν ήταν στην ίδια σελίδα με τη Χαμάς» όσον αφορά τη συμφωνία, και αντ’ αυτού ξεκαθάρισε ότι σχεδίαζε να εισβάλει στη Ράφα, στη νότια Γάζα. Σύμφωνα με Αιγύπτιους και Καταριανούς αξιωματούχους, μια συμφωνία εκεχειρίας θα εφαρμοζόταν σε διάφορα στάδια, βάσει των οποίων η Χαμάς θα απελευθέρωνε ομήρους, με αντάλλαγμα την υποχώρηση των Ισραηλινών στρατιωτών από τη Γάζα.

Στο μεταξύ με σκηνές χαράς και πυροβολισμούς στον αέρα έγινε δεκτή στη Ράφα, η ανακοίνωση της Χαμάς ότι αποδέχθηκε πρόταση για κατάπαυση του πυρός. Οι άνθρωποι χαίρονται και δοξάζουν τον Θεό, μεταδίδει ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στο σημείο, «άνθρωποι κλαίνε από χαρά και υπάρχουν εορταστικοί πυροβολισμοί στον αέρα».

#BREAKING ✌️ Despite waiting for the Israeli side to approve the ceasefire proposal, thousands of Palestinians in the city of Rafah are experiencing moments of joy and hope for the end of the war on Gaza. pic.twitter.com/Sj8DfzL60e

Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Χαμάς εξέδωσε απάντηση για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ. «Εξετάζουμε αυτή την απάντηση τώρα και τη συζητάμε με άλλους στην περιοχή. Θα συζητήσουμε αυτή την απάντηση με τους εταίρους μας τις επόμενες ώρες. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι μια συμφωνία για τους ομήρους είναι προς το συμφέρον του ισραηλινού και του παλαιστινιακού λαού».

Spontaneous cheers erupt in Gaza on hearing the news that Hamas has told Qatar and Egypt they will accept their ceasefire proposal.

Israel has not formally replied, at this stage ⤵️ pic.twitter.com/14LM81wIfz

