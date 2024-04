VAR Σουηδία – ποδόσφαιρο: Μπλόκο των οπαδών στην τεχνολογία

Ενάντια στην εισαγωγή της τεχνολογίας στον χώρο του ποδοσφαίρου επιμένει να είναι η Σουηδία, με τους οπαδούς αλλά και τις ομάδες να διαφωνούν για την εγκατάσταση του VAR (Video Assistance Referee). Σε συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Απριλίου, η Σουηδική Ομοσπονδία απέσυρε την ιδέα, αφού τα μέλη των περισσότερων συλλόγων της Σουηδίας υιοθέτησαν προτάσεις κατά του VAR. Πρόκειται για μία διαδικασία κατά την οποία κάθε φάση του ποδοσφαίρου ελέγχεται από υψηλής ανάλυσης κάμερες, σε αργή ταχύτητα, έτσι ώστε σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία για την απόφαση των διαιτητών, να γίνεται αυτός ο επιπλέον έλεγχος. Με την εγκαθίδρυση του VAR, τα λάθη των διαιτητών έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο.

Η Σουηδία, ωστόσο, παραμένει η μόνη χώρα που αρνείται να αποδεχτεί την εγκατάστασή του, λόγω αντιδράσεων τόσο των οπαδών όσο και των ομάδων. Ο πρόεδρος της Σουηδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Φρέντρικ Ράινφελντ, πίεζε για το VAR στο Allsvenskan (πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου της χώρας), αναδεικνύοντας τη σημασία του και παραλληλίζοντάς το με το μέλλον του ποδοσφαίρου της χώρας. Οι οπαδοί, αντιθέτως, οι οποίοι δεν συμφωνούν με την υιοθέτηση του VAR, έχουν στραφεί εναντίον του Ράινφελντ και έχουν πραγματοποιήσει αρκετές διαμαρτυρίες εντός των γηπέδων. Σημειώνεται ότι οι οπαδοί κατέχουν το 51% σε κάθε σουηδικό σύλλογο και έτσι στις συνελεύσεις των ομάδων μπορούν να περάσουν τις δικές τους απόψεις. Τρανό παράδειγμα η Χάμαρμπι, η οποία ψήφισε στην ετήσια συνέλευσή της να πιέσει για την απομάκρυνση του Ράινφελντ από τη θέση του.

