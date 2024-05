F1 Miami 2024: Πρώτη νίκη για τον Λάντο Νόρις

Ο Λάντο Νόρις ήταν ο μεγάλος νικητής της Formula 1 στον Grand Prix του Μαϊάμι, με τον πιλότο της McLaren να πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή εμφάνιση και να γράφει ιστορία. Ο Λάντο Νόρις κατάφερε να κερδίσει τον Μαξ Φερστάπεν, με τον 24χρονο Βρετανό πιλότο να φτάνει στην πρώτη του νίκη για φέτος αλλά και συνολικά στην καριέρα του, σε 110 αγώνες.

LANDO NORRIS YOU DESERVE THIS SO MUCH

