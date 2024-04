Jon Bon Jovi: «Ποτέ δεν είπα ότι είμαι άγιος»

Ο Jon Bon Jovi κατάφερνε πάντα με κάποιο τρόπο να διατηρεί τη φήμη της υγιεινής ζωής και του καλού παιδιού. Μπορεί να έχει ενηλικιωθεί εν μέσω του hair metal της δεκαετίας του ’80, αλλά ο 62χρονος πλέον μουσικός έχει απομακρυνθεί από το γνωστό μότο «Sex, drugs and rock n’ roll». Ο Jon Bon Jovi, είναι Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, στιχουργός, παραγωγός δίσκων, φιλάνθρωπος και ηθοποιός, πιο γνωστός ως ιδρυτής, τραγουδιστής και επικεφαλής του ροκ συγκροτήματος Bon Jovi, το οποίο σχηματίστηκε το 1983. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει κυκλοφορήσει δύο δικούς του δίσκους και δώδεκα δίσκους με το συγκρότημα του, οι οποίοι μέχρι σήμερα έχουν πουλήσει πάνω από 130 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, καθιστώντας τους ένα από τα best-selling συγκροτήματα του κόσμου.

Εκτός από τη μουσική του καριέρα, ο Bon Jovi ξεκίνησε καριέρα ηθοποιού τη δεκαετία του 1990, ερμηνεύοντας ρόλους σε διάφορες ταινίες όπως το Moonlight and Valentino και το U-571 και εμφανίστηκε επίσης σε τηλεοπτικές σειρές όπως στο Sex and the City και στο Ally McBeal. Τα χρόνια υγιεινής ζωής βοήθησαν τον Jon Bon Jovi. Η τελευταία περιοδεία του γκρουπ, ενός από τα πιο επιτυχημένα ροκ συγκροτήματα του κόσμου με πάνω από 120 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ, ολοκληρώθηκε με άσχημο τρόπο τον Απρίλιο του 2022 με τον τραγουδιστή να σωριάζεται στο πάτωμα του καμαρινού του στο Νάσβιλ, με τη φωνή του να καταρρέει.

Εκείνο το καλοκαίρι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για να επιδιορθώσει τις φωνητικές του χορδές, κατανοώντας πλήρως τον κίνδυνο να μην περιοδεύσει ξανά. Ο μακροχρόνιος γάμος του είναι άλλο ένα γεγονός που ξεχωρίζει τον Bon Jovi από τους συνομηλίκους του στη ροκ. Παντρεύτηκε με τη σύντροφό του στο παρεκκλήσι Graceland στο Λας Βέγκας το 1989 και σε λίγες εβδομάδες το ζευγάρι θα γιορτάσει την 35η επέτειό του.

Ο ίδιος πιστώνει τη μακροζωία τους σε «μια κοινωνία αμοιβαίου θαυμασμού και την τύχη να έχουν μεγαλώσει μαζί», αλλά δέχεται επίσης ότι χρειάστηκε πολύ υπομονή από την πλευρά της συντρόφου του. Ο ίδιος παραδέχτηκε πως στο γάμο του δεν υπήρξε ποτέ «άγιος», κι όμως κατάφερε να κρατήσει το δεσμό του και να είναι ευτυχισμένος, κάτι το οποίο φυσικά χρειάστηκε τεράστια δουλειά και προσπάθεια.

Η επέμβαση

Δύο χρόνια μετά την επέμβαση στις φωνητικές του χορδές, ο Bon Jovi παραμένει στον αργό δρόμο προς την ανάρρωση και ακόμα δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν θα μπορέσει ποτέ να συνεχίσει το ξέφρενο πρόγραμμα που έκανε το συγκρότημα του, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του τον τελευταίο μισού αιώνα. Ένα νέο ντοκιμαντέρ τεσσάρων μερών, που προορίζεται να σηματοδοτήσει την 40η επέτειο του γκρουπ φέτος, δεν θα μπορούσε παρά να επικεντρωθεί στους αγώνες για την υγεία του τραγουδιστή. Το νέο ντοκιμαντέρ του «Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story» κυκλοφορεί στο Disney+ στις 26 Απρίλη.