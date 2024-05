Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ανοίγει ξανά το κεφάλαιο με την υποχρεωτική κηδεμονία της

Μπορεί η Μπρίτνεϊ Σπίαρς να κέρδισε την ελευθερία της από την υποχρεωτική κηδεμονία υπό τον πατέρα της, αλλά όσο περνάει ο καιρός, η 42χρονη παρουσιάζει όλο και πιο ασταθή συμπεριφορά. Το περιβάλλον της σταρ ανησυχεί για την υγεία της, καθώς όλα δείχνουν ότι η Σπίαρς δεν είναι σε θέση να φροντίσει τον εαυτό της. Το κεφάλαιο της κηδεμονίας της ανοίγει ξανά, με ανθρώπους που είναι κοντά της, να εκφράζουν στο Page Six τους φόβους ότι η ψυχική και σωματική υγεία της Σπίαρς βρίσκεται σε ένα τέλμα.

«Όσοι την έχουν γνωρίσει λένε ότι φοβούνται ότι έχει στραφεί στο ποτό και τα ναρκωτικά» αναφέρει το άρθρο της ιστοσελίδας. Πριν λίγες μέρες, η 42χρονη εθεάθη σε άσχημη κατάσταση να περιφέρεται έξω από ξενοδοχείο, σχεδόν γυμνή, έχοντας μια κουβέρτα τυλιγμένη γύρω από το σώμα της και ένα μαξιλάρι να καλύπτει την περιοχή του στήθους της. Οι φωτογραφίες ξύπνησαν αναμνήσεις από στιγμές κατάρρευσης της Σπίαρς του 2007 και του 2008.

Πηγή που επικαλείται το Page Six ανέφερε: «Δεν μου αρέσει που το λέω, αλλά έτσι όπως εξελίσσονται όλα αυτά – αυτό φοβόμασταν» εννοώντας ότι είναι πολύ πιθανό η τραγουδίστρια να έχει μπλέξει με ουσίες. Η 13ετής υποχρεωτική κηδεμονία της έληξε τον Νοέμβριο του 2021 με πλήθος κόσμου να στοχοποιεί τον πατέρα της για κακομεταχείρισή της και κυρίως οικονομικής αποστράγγισης της περιουσίας της.

Σήμερα, άνθρωπος που γνωρίζει καλά τη Σπίαρς και τη δικαστική διαμάχη γύρω από την κηδεμονία της, άνοιξε ξανά αυτό το κεφάλαιο, λέγοντας στο Page Six, ότι: «Η εκδοχή ότι η Μπρίτνεϊ ήταν “κλειδωμένη χωρίς λόγο”, εκτός από το ότι ο πατέρας της ήταν κακός και ήθελε να την εκμεταλλευτεί μέχρι και την τελευταία δεκάρα, ήταν πάντα λανθασμένη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Τζέιμι είναι ένας ελαττωματικός πατέρας. Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσης καμία αμφιβολία ότι η κηδεμονία -και οι παρεμβάσεις που προηγήθηκαν- συνέβησαν για κάποιο λόγο και δεν ήταν επειδή ο πατέρας της ήθελε να αρπάξει τα λεφτά. Όλο αυτό τέθηκε σε εφαρμογή επειδή η Μπρίτνεϊ έχει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και είχε ξεφύγει εντελώς από τα όρια».

