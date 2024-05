Κέβιν Σπέισι καταγγελίες: Υπήρχαν στιγμές που φλέρταρα με 20χρονους

Ο Κέβιν Σπέισι αποφάσισε να ανοίξει το στόμα του και να υπερασπιστεί τον εαυτό του με αφορμή το νέο ντοκιμαντέρ «Spacey Unmasked» του Channel 4 που θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα. Ο δυο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αρνήθηκε νέες καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά από άνδρες που εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ και μιλώντας στον πρώην παρουσιαστή του GB News Dan Wootton δήλωσε ότι «δεν θα είναι πλέον άφωνος». «Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τη συμπεριφορά μου στο παρελθόν και τις πράξεις μου. Αλλά δεν μπορώ και δεν πρόκειται να αναλάβω την ευθύνη ή να ζητήσω συγγνώμη από οποιονδήποτε έχει επινοήσει πράγματα για μένα ή έχει μεγαλοποιήσει ιστορίες για μένα», είπε ο ηθοποιός στον Wootton για να συνεχίσει: «Ποτέ δεν έχω πει σε κάποιον ότι αν μου κάνει σεξουαλικές εξυπηρετήσεις, εγώ θα τον βοηθήσω στην καριέρα του. Σαφώς και συνευρέθηκα, ξέρετε, με κάποιους άνδρες που πίστευαν ότι θα μπορούσαν να εξελιχθούν στην καριέρα τους έχοντας σχέση μαζί μου. Αλλά δεν υπήρχε καμία συζήτηση μαζί μου, όλα ήταν μέρος του σχεδίου τους, το οποίο ήταν πάντα προορισμένο να αποτύχει, επειδή δεν ήμουν μέσα στη συμφωνία».

Ο Σπέισι αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε κατηγορία για έκνομη συμπεριφορά. «Υπήρχαν στιγμές που φλέρταρα με κάποιους από τους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτά τα προγράμματα, οι οποίοι ήταν στα 20 τους; Ναι. Τα έφτιαξα ποτέ με άλλον ηθοποιό; Ναι. Μήπως έκανα μια αδέξια προσέγγιση σε κάποιον που δεν ενδιαφερόταν όπως αποδείχτηκε; Ναι. Αυτό μπορεί να μην ήταν η καλύτερη απόφαση και δεν θα το έκανα σήμερα. Αλλά συνέβη. Δεν ήταν παράνομο και ούτε έχει ισχυριστεί ποτέ κανείς ότι ήταν παράνομο. Αλλά δεν τους απασχολούσα, δεν ήμουν το αφεντικό τους, πολλές φορές απλώς κολυμπούσα για μια ώρα εδώ ή εκεί ως γνωστός ηθοποιός για να προσφέρω υποστήριξη… να απαντήσω σε ερωτήσεις. Δεν μπορώ να το ξαναπεράσω αυτό, να επιτρέψω στον εαυτό μου να δεχτώ αβάσιμες επιθέσεις χωρίς να υπερασπιστώ τον εαυτό μου». Σε δήλωση που κυκλοφόρησε το βράδυ της Παρασκευής, οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τον Κέβιν Σπέισι δήλωσαν ότι δεν υπήρχε δημόσιο συμφέρον στην παραπληροφόρηση του κοινού με τη δημοσίευση «ψευδών και ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών που χρονολογούνται σχεδόν 50 χρόνια πριν».

Πέρυσι, ο Σπέισι αθωώθηκε από μια σειρά σεξουαλικών αδικημάτων που καταγγέλθηκαν από τέσσερις άνδρες μεταξύ 2001 και 2013 μετά από δίκη στο Λονδίνο, ενώ κέρδισε επίσης μια αστική αγωγή στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2022, αφού κατηγορήθηκε για ανεπιθύμητη σεξουαλική προσέγγιση σε ένα πάρτι το 1986. Το ντοκιμαντέρ του Channel 4 με τίτλο Spacey Unmasked λέγεται ότι θα περιλαμβάνει μαρτυρίες ανδρών «σχετικά με γεγονότα που λέγεται ότι έλαβαν χώρα μεταξύ 1976 και 2013 και αφορούν αυτό που περιγράφουν ως ανεπιθύμητη σεξουαλική συμπεριφορά» από τον Σπέισι. Η σειρά των δύο επεισοδίων θα προβληθεί στις 6 και 7 Μαΐου.

Ο αστέρας του Χόλιγουντ κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού το 2000 για το American Beauty και το Όσκαρ καλύτερου δεύτερου ανδρικού ρόλου το 1995 για το The Usual Suspects. Ήταν επίσης καλλιτεχνικός διευθυντής στο θέατρο Old Vic του Λονδίνου μεταξύ 2004 και 2015. Η καριέρα του κ. Σπέισι ανακόπηκε το 2017 μετά από μια σειρά κατηγοριών για ανάρμοστη συμπεριφορά που διατυπώθηκαν εναντίον του. Εκείνη την εποχή είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Frank Underwood στο πολιτικό δράμα House of Cards του Netflix, από τον οποίο ωστόσο αποκλείστηκε. Ο Σπέισι δήλωσε ότι δυσκολεύτηκε να επιστρέψει στη δουλειά του μετά την απαλλαγή του από όλες τις ποινικές κατηγορίες, περιγράφοντας την εμπειρία του ως «ποινή ζωής». Την Πέμπτη, ο Αμερικανός σταρ ισχυρίστηκε ότι είχε «επανειλημμένα ζητήσει» από το Channel 4 να του δώσει περισσότερες από επτά ημέρες για να απαντήσει στους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν γι’ αυτόν στο ντοκιμαντέρ τους και είπε ότι ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας αρνήθηκε.

Kevin Spacey finally gets his Right of Reply.

“I’ve got nothing left to hide – you are my jury.”

In a Dan Wootton Outspoken World Exclusive, as Channel 4 tries to cancel him again, the Oscar-winner gives his first interview in 7 years – and responds to EVERY allegation and more! pic.twitter.com/a1GmudgisM

— Dan Wootton (@danwootton) May 3, 2024