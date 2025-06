Kneecap – Παλαιστίνη: Πολιτικά μηνύματα στη συναυλία, έκοψε τη live μετάδοση το BBC

Η εμφάνιση του χιπ χοπ συγκροτήματος Kneecap από το Μπέλφαστ στη σκηνή West Holts του φεστιβάλ Glastonbury συγκέντρωσε χιλιάδες θεατές και συνοδεύτηκε από έντονο πολιτικό χαρακτήρα, με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και επιθέσεις κατά του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Το συγκρότημα εμφανίστηκε σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, καθώς η συμμετοχή του είχε αμφισβητηθεί λόγω των κατηγοριών για τρομοκρατία που βαραίνουν τον ράπερ Λίαμ Ο’Χάνα (καλλιτεχνικά Mo Chara). Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους, ο Ο’Χάνα ευχαρίστησε τη διοργάνωση που δεν υπέκυψε στις πολιτικές πιέσεις και καταφέρθηκε κατά του Στάρμερ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο πρωθυπουργός της δικής σας χώρας, όχι της δικής μου, είπε ότι δεν πρέπει να παίξουμε. Οπότε… γ*****ε τον Κιρ Στάρμερ». Ο Mo Chara εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας κεφιγιέ, το χαρακτηριστικό παλαιστινιακό μαντήλι, ενώ το κοινό κυμάτιζε παλαιστινιακές σημαίες. Χιλιάδες άτομα, μάλιστα, συγκεντρώθηκαν και εκτός του χώρου της συναυλίας για να εκφράσουν την υποστήριξή τους, με αποτέλεσμα οι διοργανωτές να προχωρήσουν σε περίφραξη του χώρου 45 λεπτά πριν την εμφάνιση.

“Kneecap is not the story. Genocide is the story. F*** Keir Starmer.” @KNEECAPCEOL at Glastonbury🇬🇧, censored by the BBC pic.twitter.com/qzKljZ3PXI

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, τα μέλη των Kneecap μίλησαν ανοιχτά για τη στάση τους υπέρ της Παλαιστίνης. Ο Móglaí Bap χαρακτήρισε τις κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον του συναδέλφου του «ψευδείς», καταγγέλλοντας «διαχρονική προκατάληψη του βρετανικού δικαστικού συστήματος κατά των Ιρλανδών». Προχωρώντας σε ευρύτερα πολιτικά σχόλια, ανέφερε: «Κατανοούμε τον αποικιοκρατισμό. Και κατανοούμε πόσο κρίσιμο είναι να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον σε διεθνές επίπεδο». Κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ για γενοκτονία, ενώ φώναξε μαζί με το κοινό συνθήματα όπως «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη». Το συγκρότημα εξέφρασε δημόσια και τη στήριξή του στην ακτιβιστική ομάδα Palestine Action, την οποία η βρετανική κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει ως οργάνωση προς απαγόρευση βάσει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας.

Παρότι το BBC μεταδίδει ζωντανά πολλές συναυλίες του Glastonbury, δεν προβλήθηκε ζωντανά η εμφάνιση των Kneecap. Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός δήλωσε ότι σκοπεύει να τη διαθέσει αργότερα διαδικτυακά, προσθέτοντας ότι οι επιλογές κάλυψης υπακούουν στις εκδοτικές του πολιτικές. Δεν μεταδόθηκε επίσης η εμφάνιση του Bob Vylan, του βρετανικού ραπ πανκ ντουέτου που προηγήθηκε των Kneecap και ηγήθηκε συνθημάτων όπως «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και «Θάνατος στους IDF».

A panorama of colour – and some stern words for Keir Starmer; Kneecap play the show of their lives at Glastonbury https://t.co/B5areeS4J0 pic.twitter.com/6FyF6xS2hV

Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία του Avon και Somerset σκοπεύει να εξετάσει τα βίντεο των εμφανίσεων για να διαπιστώσει αν έχουν διαπραχθεί αδικήματα που απαιτούν ποινική διερεύνηση. Το συγκρότημα αναμένεται να εμφανιστεί και στην Ελλάδα, την Κυριακή 13 Ιουλίου, στη σκηνή του Terra Vibe, στο πλαίσιο του Rockwave Festival – 30 years, μαζί με τους Cypress Hill.

“There’s no fucking hiding it: Israel are war criminals!”

–@KNEECAPCEOL at #GlastonburyFestival

They are currently the No.1 trend. They are right.

Well done, @Keir_Starmer @YvetteCooperMP et al for helping them tell the world.#Kneecap #Glastonbury pic.twitter.com/5gOgGkD3eQ

