Τζορτζ Φλόιντ – βίντεο: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις

Τζορτζ Φλόιντ – βίντεο: Είδαμε τη σπαρακτική παρουσία της συντρόφου του δολοφονημένου Τζόρτζ Φλόιντ από αστυνομικούς στη Μινεάπολη. Με δάκρυα στα μάτια της η Ρόξι Ουάσινγκτον είπε για τον Φλόιντ ότι «δεν θα δει ποτέ την κόρη του να μεγαλώνει, να παίρνει πτυχίο από το πανεπιστήμιο. Δεν θα έχει την ευκαιρία να την συνοδεύσει στον γάμο της. Αν έχει ένα πρόβλημα και χρειάζεται τον πατέρα της δεν τον έχει πια».

Στην συνέντευξη Τύπου την σύντροφο του 46χρονου συνόδευσε ο πρώην αστέρας του NBA, ο Στίβεν Τζάκσον, ο οποίος ήταν και προσωπικός φίλος του θύματος. Ο Τζάκσον μίλησε κι αυτός στους δημοσιογράφους, λέγοντας πως ο βασικός λόγος που έφυγε από το Χιούστον, ήταν για να προσφέρει στο παιδί του περισσότερα.«Μετακόμισε στην Μινεάπολις για να προσφέρει στην οικογένειά του, για να γίνει καλύτερος πατέρας. Όταν μου τηλεφώνησε για να μου πει ότι θα φύγει, μου είπε ότι γι’ αυτό το έκανε. Πήγε για να γίνει οδηγός φορτηγών. Είμαστε εδώ γι’ αυτόν. Και είμαι έτοιμος να σταθώ στον αδερφό μου. Να παλέψω γι’ αυτόν», είπε.

Σε βίντεο που ανέβασε στο Intagram ο πρώην πρωταθλητής του ΝΒΑ Στίβεν Τζάκσον, η 6χρονη κόρη του Τζορτζ Φλόιντ, Τζιτζι χαμογελά περήφανα καθισμένη στους ώμους του και λέει «Ο μπαμπάς άλλαξε τον κόσμο». Ο Τζάκσον είναι από τους ανθρώπους που πρωτοστατούν στις διαμαρτυρίες μετά τη δολοφονία του φίλου του, όπως λέει, Τζορτζ Φλόιντ, από αστυνομικό, την περασμένη εβδομάδα.

“Daddy changed the world.”

~6 year-old Gianna Floyd about her father, #GeorgeFloyd. 🖤#BlackLivesMatter pic.twitter.com/IjaJVgOqo1

