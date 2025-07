Ryanair: Επιβάτες πήδηξαν από τα φτερά έπειτα από ψευδή συναγερμό

Σκηνές πανικού σημειώθηκαν μέσα σε αεροσκάφος της Ryanair στο αεροδρόμιο της Μαγιόρκας, λίγα λεπτά πριν από την απογείωση προς Μάντσεστερ, όταν εσφαλμένος συναγερμός για φωτιά προκάλεσε μαζική εκκένωση του αεροπλάνου και τραυματισμούς. Σύμφωνα με τη Daily Mail, τουλάχιστον 18 επιβάτες τραυματίστηκαν κατά τη βιαστική έξοδο από το αεροσκάφος, ενώ έξι άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Ορισμένοι από τους επιβάτες, σε κατάσταση πανικού, επιχείρησαν να διαφύγουν χρησιμοποιώντας τα φτερά του αεροπλάνου ως έξοδο διαφυγής, με αποτέλεσμα να πέσουν στο έδαφος και να υποστούν κακώσεις.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Ryanair έκανε λόγο για «ελαφρείς τραυματισμούς», αποδίδοντας το περιστατικό σε εσφαλμένο συναγερμό και διευκρινίζοντας ότι η διαδικασία απογείωσης διεκόπη προληπτικά. Όπως αναφέρεται, ορισμένοι επιβάτες υπέστησαν διαστρέμματα και μικροτραυματισμούς κατά την αποβίβαση έκτακτης ανάγκης. «Κατά την εκκένωση του αεροσκάφους, κάποιοι επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά και ζητήθηκε ιατρική συνδρομή. Για την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας, δρομολογήθηκε εφεδρική πτήση που αναχώρησε στις 07:05 το πρωί», σημειώνει η εταιρεία, ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση.

Ryanair 737-800 evacuated at Palma de Mallorca Airport after a fire indication developed on board during taxi.

The SAMU061 coordination center received a call at a.m, reporting a fire on flight RK3446 to Manchester.

A total of 18 people were injured during the evacuation, six… pic.twitter.com/XpCCejGq2t

