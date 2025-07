Τραμπ, νομοσχέδιο: Έπεσαν οι υπογραφές

Με φόντο τον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας και σε μια τελετή που θύμιζε περισσότερο στρατιωτική παρέλαση παρά νομοθετική πράξη, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε από τον Λευκό Οίκο το νέο νομοσχέδιο-ορόσημο της δεύτερης θητείας του. Στην οροφή της πρωτεύουσας, B-2 βομβαρδιστικά έσκιζαν τον ουρανό, ενώ στο προεδρικό βήμα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος πανηγύριζε την έναρξη –όπως δήλωσε– του «χρυσού αιώνα της Αμερικής». Το νομοθέτημα αποτελεί μείγμα γενναίων φοροαπαλλαγών και δραστικών περικοπών κοινωνικών δαπανών, με έμφαση στην αύξηση των κονδυλίων για το Πεντάγωνο και τον έλεγχο των συνόρων. Παρά τις αντιδράσεις, εγκρίθηκε οριακά από το Κογκρέσο, με την υποστήριξη της κομματικής ηγεσίας των Ρεπουμπλικανών, την οποία ο Τραμπ έσπευσε να ευχαριστήσει.

SIGNED. SEALED. DELIVERED. 🧾🇺🇸

President Trump’s One Big Beautiful Bill is now LAW — and the Golden Age has never felt better. pic.twitter.com/t0q2DbZLz5

— The White House (@WhiteHouse) July 4, 2025