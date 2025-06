Ολίβια Ροντρίγκο: Στη σκηνή του Γκλάστονμπερι με τον Ρόμπερτ Σμιθ των Cure

Μια ξεχωριστή στιγμή χάρισε στο κοινό του Glastonbury Festival η Ολίβια Ροντρίγκο, όταν ανέβασε στη σκηνή τον Ρόμπερτ Σμιθ, θρυλικό frontman των The Cure, σε μια εμφάνιση-έκπληξη που έκλεισε εντυπωσιακά το φεστιβάλ. Η 22χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια σύστησε τον καλεσμένο της στο κοινό χαρακτηρίζοντάς τον «τον σημαντικότερο τραγουδοποιό που έχει γεννήσει η Αγγλία» και «προσωπικό της ήρωα». Μαζί ερμήνευσαν δύο από τις πιο αγαπημένες επιτυχίες των The Cure: «Friday I’m in Love» και «Just Like Heaven», αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από το πλήθος. Στο τέλος της εμφάνισης, η Ροντρίγκο ευχαρίστησε συγκινημένη τον Σμιθ, σημειώνοντας πως η εμπειρία της να τραγουδήσει μαζί του ήταν «τιμή ανεκτίμητη». Οι δυο καλλιτέχνες αγκαλιάστηκαν στη σκηνή, ολοκληρώνοντας με έντονα συναισθηματικό τρόπο τη βραδιά.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η Ροντρίγκο εμφανίζεται πλάι σε καταξιωμένο καλλιτέχνη της alternative και rock σκηνής. Νωρίτερα μέσα στον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Governors Ball της Νέας Υόρκης, κάλεσε στη σκηνή τον Ντέιβιντ Μπερν των Talking Heads. Το τελευταίο διάστημα, έχει επίσης μοιραστεί τη σκηνή με σημαντικά ονόματα όπως η Στίβι Νικς, η Σέριλ Κρόου και η Jewel, αποδεικνύοντας ότι παρά το νεαρό της ηλικίας της, χτίζει ήδη μια μουσική πορεία