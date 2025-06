Γάμος Τζεφ Μπέζος: Η Σαρλίζ Θερόν κατακεραύνωσε το ζευγάρι

Έντονη δυσαρέσκεια εξέφρασε η Σαρλίζ Θερόν για τον υπερπολυτελή γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ, μη διστάζοντας να χαρακτηρίσει το πολυσυζητημένο γεγονός «χάλια». Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός επέκρινε δημοσίως το ζευγάρι κατά τη διάρκεια της 5ης ετήσιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης Block Party, του οργανισμού Charlize Theron Africa Outreach Project, που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες το Σάββατο 20 Ιουνίου.«Νομίζω πως είμαστε οι μόνοι που δεν πήραν πρόσκληση για τον γάμο του Μπέζος», είπε με εμφανή ειρωνεία από τη σκηνή. Και συνέχισε: «Αλλά δεν πειράζει, γιατί εκείνοι είναι χάλια κι εμείς είμαστε κουλ», σύμφωνα με το Hollywood Reporter. Η Θερόν στη συνέχεια ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους που στήριξαν την εκδήλωση, τονίζοντας: «Ειδικά σε μια εποχή που ο κόσμος μοιάζει να καίγεται — γιατί πραγματικά καίγεται. Στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, προχωράμε προς τα πίσω.

