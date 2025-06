Μπιγιονσέ ατύχημα: Τρόμος στο «ιπτάμενο» αυτοκίνητο σε συναυλία της

Μια απρόσμενη διακοπή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας της Μπιγιονσέ στο Χιούστον, όταν η τραγουδίστρια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει προσωρινά τη σκηνή για λόγους ασφαλείας, καθώς κινδύνευσε να σημειωθεί ατύχημα με το εντυπωσιακό «ιπτάμενο» αυτοκίνητο της περιοδείας της, Cowboy Carter.

Beyoncé was safely lowered after her flying car unexpectedly tilted mid-air at the Cowboy Carter tour in Houston while performing ‘16 CARRIAGES.’ pic.twitter.com/FOgl9DIfFR

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο 28 Ιουνίου, στο κατάμεστο NRG Stadium. Κατά την εκτέλεση του τραγουδιού «16 Carriages», το ιπτάμενο όχημα – ένα σκηνικό μέσο μεταφοράς της Μπιγιονσέ πάνω από το κοινό – άρχισε να γέρνει επικίνδυνα στον αέρα. Το κοινό ξέσπασε σε κραυγές, καθώς το όχημα φαινόταν να χάνει την ισορροπία του, αναγκάζοντας την καλλιτέχνιδα να διακόψει την εμφάνισή της και να κατέβει άμεσα στο έδαφος.

Beyoncé powered through a scary technical malfunction at her first of two “Cowboy Carter” tour shows in her hometown of Houston on Saturday night.

The 43-year-old singer was performing her song “16 Carriages” in a suspended red car when the vehicle started to tilt in the air,… pic.twitter.com/juCgOAe2Ky

— CBS News (@CBSNews) June 29, 2025