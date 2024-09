Κέιτ Γουίνσλετ: Υποβλήθηκε σε θεραπεία ενίσχυσης τεστοστερόνης

H Kέιτ Γουίνσλετ προχώρησε σε μια αποκάλυψη σχετικά με την ερωτική της ζωή.

Η 48χρονη ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο podcast «How to fail» και ανέφερε πως υποβλήθηκε σε θεραπεία υποκατάστασης τεστοστερόνης, προκειμένου να ενισχύσει τη λίμπιντό της.

«Μερικές φορές, οι γυναίκες κάνουν βουτιά στη λίμπιντό τους, επειδή πολλά πράγματα μπορεί να συμβαίνουν στον θυρεοειδή τους», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Επίσης, θα μπορούσε να συμβαίνει κάτι με το επίπεδο της τεστοστερόνης που έχετε. Πολλοί δεν το γνωρίζουν αυτό, αλλά οι γυναίκες έχουν τεστοστερόνη στο σώμα τους. Όταν τελειώνει, πρέπει να την αντικαταστήσεις κι αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει και σε κάνει να νιώθεις και πάλι σέξι».

Η ηθοποιός εξήγησε στους ακροατές πως η ίδια είχε αυτό το πρόβλημα και το αντιμετώπισε, λαμβάνοντας την τεστοστερόνη που της έλειπε.

«Τα σώματά μας είναι περίεργα και συμπεριφέρονται με περίεργους τρόπους. Ειδικά καθώς μεγαλώνουμε», είπε κλείνοντας.

Kate Winslet, 48, reveals she had testosterone replacement therapy to boost her sex drive https://t.co/NQlumexAzB pic.twitter.com/oCGORyVld1

— Page Six (@PageSix) September 15, 2024