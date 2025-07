F1: Το κινηματογραφικό μονοθέσιο του Μπραντ Πιτ σαρώνει παγκοσμίως

Η νέα κινηματογραφική πρόταση της Apple, με τίτλο «F1», δεν μοιάζει με τίποτε που έχουμε δει στο σινεμά του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Καλοκουρδισμένη από τον σκηνοθέτη Τζόζεφ Κοσίνσκι, χτισμένη πάνω σε μια δοκιμασμένη συνταγή αδρεναλίνης και τεχνολογικής τελειότητας, η ταινία μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη δαιμονισμένη ενέργεια της Φόρμουλα 1 με τρόπο καθηλωτικό. Και ο Μπραντ Πιτ, στη θέση του πιλότου που επιστρέφει στη δράση, επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά ότι ανήκει στην ελίτ των πρωταγωνιστών που σπανίως απογοητεύουν. Η υποδοχή του φιλμ ήταν αντίστοιχη του θορύβου που το προηγήθηκε: 55,6 εκατ. δολάρια στο άνοιγμα σε ΗΠΑ και Καναδά, πάνω από τις προβλέψεις, με τις παγκόσμιες εισπράξεις να ξεπερνούν ήδη τα 88 εκατ. δολάρια. Κι όλα αυτά για μια ταινία με θεματολογία που μέχρι πρότινος εθεωρείτο «δύσκολη» στο box office. Όμως ο Κοσίνσκι, σκηνοθέτης του «Top Gun: Maverick», ξέρει πώς να απογειώνει τα τεχνικά του μέσα και να μετατρέπει το genre σε εμπειρία.

Αξιοποιώντας άμεσα συνεργασίες με την ίδια τη Formula 1 και το πλήρες παραγωγικό εκτόπισμα του Τζέρι Μπρουκχάιμερ, η ταινία στήνει ένα πειστικό κινηματογραφικό σύμπαν γύρω από τη ζωή των οδηγών, χωρίς να περιορίζεται σε έναν φτηνό εντυπωσιασμό. Η ιστορία του Σόνι Χέιζ, ενός βετεράνου που επιστρέφει ως μέντορας, είναι ασφαλώς προβλέψιμη, αλλά λειτουργεί ως σταθερή βάση για ένα υπερθέαμα που σπάνια συναντάται στη μεγάλη οθόνη.

F1 is now Brad Pitt’s biggest global box office opening ever with $144M worldwide, surpassing World War Z. pic.twitter.com/6buQRU0r9o

— IGN (@IGN) June 29, 2025