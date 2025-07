Αλκατράζ με αλιγάτορες: Ο Τραμπ στο υπό κατασκευή κέντρο κράτησης

Με δηλώσεις που προκάλεσαν θύελλα, ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαινίασε το νέο κέντρο κράτησης μεταναστών στους βάλτους του Εθνικού Πάρκου Έβεργκλεϊντς στη Φλόριντα — ένα έργο που ήδη χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «απάνθρωπο» και «προκλητικό». Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε διάλογο με δημοσιογράφο του Fox News, χλεύασε το ενδεχόμενο απόδρασης μεταναστών, λέγοντας με διάθεση ειρωνείας: «Αν αποδράσει κάποιος, τον τρώει αλιγάτορας ή φίδι; Υποθέτω πως αυτή είναι η ιδέα». Συνεχίζοντας το αμφιλεγόμενο αστείο, πρόσθεσε: «Θα τους μάθουμε πώς να ξεφεύγουν. Μην τρέχουν σε ευθεία γραμμή, να τρέχουν σε ζιγκ-ζαγκ. Οι πιθανότητες επιβίωσης αυξάνονται κατά 1%. Καλή τύχη!».

