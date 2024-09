Σίντι Κρόφορντ κόρη: Η 23χρονη φόρεσε το φόρεμα που είχε βάλει η μητέρα της στα Όσκαρ του 1993

Η Κάια Γκέρμπερ αναβίωσε ένα από τα πιο εντυπωσιακά λουκ της μητέρας της, Σίντι Κρόφορντ. Η 23χρονη περπάτησε στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας «Shell» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Τορόντο. Μάλιστα, φρόντισε να αποτίσει φόρο τιμής στη μητέρα της και σούπερ μόντελ, Σίντι Κρόφορντ, αναβιώνοντας το λουκ που είχε επιλέξει εκείνη για τα Όσκαρ του 1993.

Cindy Crawford’s daughter Kaia Gerber is spitting image of supermodel mom as she recreates classic 1993 Oscars look https://t.co/BdJcW0T86K

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 13, 2024