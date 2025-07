Κέιτ Μίντλετον για καρκίνο: «Τελειώνεις τη θεραπεία σου, περιμένουν ότι είσαι καλύτερα, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι»

Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την απουσία της από το φετινό Royal Ascot πραγματοποίησε η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, σηματοδοτώντας την προσεκτική της επάνοδο στις πριγκιπικές υποχρεώσεις ύστερα από μια παρατεταμένη περίοδο θεραπείας για τον καρκίνο. Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Mirror, η 43χρονη Κέιτ επισκέφθηκε σήμερα, Τρίτη 2 Ιουλίου, το Νοσοκομείο του Κόλτσεστερ στο Έσσεξ, όπου ξεναγήθηκε στον νέο Κήπο Ευεξίας της Βασιλικής Κηπουρικής Εταιρείας (RHS).

Ο χώρος πρασίνου έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ψυχική ανάταση σε ασθενείς και εργαζόμενους του νοσοκομείου και αποτέλεσε την αφορμή για μια από τις πιο ειλικρινείς δημόσιες εξομολογήσεις της Πριγκίπισσας μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Κέιτ φύτεψε συμβολικά ένα τριαντάφυλλο με την ονομασία “Catherine’s Rose”, προς τιμήν της ίδιας, ενώ είχε εκτενείς συνομιλίες με ασθενείς, μέλη του προσωπικού και εθελοντές του Κέντρου Ευεξίας Καρκινοπαθών. Στις δηλώσεις της, αναφέρθηκε στην προσωπική της εμπειρία με τον καρκίνο, αλλά και στη δύσκολη ψυχολογικά μετάβαση από την ενεργή θεραπεία στην αποκατάσταση.

Honoured to mark the planting of Catherine’s Rose at the RHS Wellbeing Garden in Colchester. A gesture rooted in hope and care.

Grateful to spend time with NHS staff and volunteers tending this space, and to see the rose incorporated into gardens supporting recovery and… pic.twitter.com/Pcm5oNw4mw

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 2, 2025