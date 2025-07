Fast & Furious 11: «Βάλτε μπροστά τις μηχανές»

Την επιστροφή του «Fast & Furious» στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2027 προανήγγειλε ο Βιν Ντίζελ, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Fuel Fest στην Καλιφόρνια, μια εκδήλωση αφιερωμένη στην κουλτούρα των αυτοκινήτων. Ο πρωταγωνιστής του εμβληματικού franchise επιβεβαίωσε ότι η ενδέκατη – και πιθανώς τελευταία – ταινία της σειράς θα κάνει πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2027, αποκαλύπτοντας και τις βασικές του προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της ιστορίας.

«Το στούντιο με ρώτησε αν μπορούμε να έχουμε το φινάλε του “Fast & Furious” μέχρι τον Απρίλιο του 2027», δήλωσε ο ηθοποιός μπροστά σε χιλιάδες θεατές. «Και εγώ απάντησα: ναι, αλλά υπό τρεις όρους. Πρώτον, η ιστορία να επιστρέψει στο Λος Άντζελες. Δεύτερον, να επιστρέψουμε στην ουσία της σειράς: τον πολιτισμό των αυτοκινήτων και τις κόντρες δρόμου. Και τρίτον, να επανενωθούν οι Ντομ και Μπράιαν».

