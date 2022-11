Τζεφ Μπρίτζες καρκίνος: Ο αγώνας να οδηγήσει την κόρη του νύφη στην εκκλησία

Όταν έφτασε η ώρα ο Τζεφ Μπρίτζες να συνοδεύσει την κόρη του στην εκκλησία και να την παραδώσει στον μέλλοντα σύζυγό της, έπρεπε να σκεφτεί πώς θα τα κατάφερνε. Έδινε ακόμη τη μάχη με τον καρκίνο και παράλληλα, ήταν ακόμη αντιμέτωπος με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, ο 72χρονος ηθοποιός διαγνώστηκε με καρκίνο του λεμφικού συστήματος το 2020 και χτυπήθηκε σκληρά από τον κορωνοϊό, με τον ίδιο να λέει σε παλαιότερη συνέντευξή του ότι «παραλίγο να πεθάνει». Ωστόσο, όταν η κόρη του, του ανακοίνωσε ότι θα παντρευόταν τον Αύγουστο του 2021, ο Τζεφ Μπρίτζες, αναγκάστηκε να καταφύγει στη βοήθεια ειδικού για να τον βοηθήσει, διότι εκείνη τη χρονική περίοδο μπορούσε να σταθεί όρθιος μόνο για «45 δευτερόλεπτα».

Jeff Bridges, 72, worked with a trainer to walk daughter Hayley, 37, down the aisle, after battling cancer and COVID-19 | Daily Mail Online https://t.co/xdOal3dZA1 pic.twitter.com/L0Spou71AF

