Νίκη Μπάιντεν – εκλογές ΗΠΑ: Σχολιαστής του CNN δάκρυσε on air

Νίκη Μπάιντεν – εκλογές ΗΠΑ: Με δάκρυα χαράς ο πολιτικός σχολιαστής του CNN Βαν Τζόουνς υποδέχθηκε τα νέα της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις Αμερικανικές Εκλογές 2020. Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN ήταν το πρώτο που ανακοίνωσε την νίκη του υποψηφίου των Δημοκρατικών και ο πολιτικός σχολιαστής του δικτύου ήταν ζωντανά στο στούντιο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του. «Είναι πιο εύκολο να είσαι γονιός σήμερα στην Αμερική», είπε και συνέχισε: «Είναι πιο εύκολο να πεις στα παιδιά του ότι ο χαρακτήρας μετράει. Να τους πεις ότι η αλήθεια μετράει. Το να είσαι καλός άνθρωπος μετράει».

«Θέλω απλώς οι γιοι μου να το δουν. Είναι εύκολο να το κάνεις με τον φτηνό τρόπο και να ξεφύγεις από πράγματα, αλλά ξαναγυρίζουν. Και είναι καλό για αυτήν τη χώρα. Λυπάμαι για τους ανθρώπους που έχασαν, για αυτούς δεν είναι καλή μέρα. Αλλά για πολλούς ανθρώπους είναι μια καλή μέρα», τόνισε αναφερόμενος ειδικά στις μειονότητες, σημείωσε ότι η ζωή θα διευκολυνθεί.

“It’s easier to be a parent this morning. It’s easier to be a dad. It’s easier to tell your kids character matters. It matters. Tell them the truth matters."

Van Jones reacts after CNN projected Joe Biden as the winner of the presidential election. https://t.co/HO9WG1KPLh pic.twitter.com/b9ukiZnSzk

— CNN (@CNN) November 7, 2020