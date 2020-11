Τραμπ – Μπάιντεν: “Οι εκλογές δεν έχουν τελειώσει”

Τραμπ – Μπάιντεν: Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε και επισήμως την είδηση της ήττας του στο γήπεδο του γκολφ, στην Βιρτζίνια. Ελάχιστη ώρα πριν ανακοινωθεί η επικράτηση του πολιτικού του αντιπάλου, ο Ρεπουμπλικανός εθεάθη να παίζει γκολφ στο γήπεδο, με την κατάλληλη αμφίεση. Ήταν η πρώτη έξοδος του Ντόναλντ Τραμπ από την ημέρα των εκλογών και επέλεξε να παίξει το αγαπημένο του άθλημα στο κλαμπ του γκολφ που διατηρεί στη Βιρτζίνια.

O Tραμπ βγήκε από τον Λευκό Οίκο το πρωί του Σαββάτου, φορώντας παπούτσια του γκολφ, ένα αντιανεμικό και λευκό καπελάκι. Ο Λευκός Οίκος αμέσως απάντησε στις ερωτήσεις δημοσιογράφων για τους πιθανούς συμπαίκτες του Αμερικανού προέδρου. Όταν έφτασε στο γήπεδο του γκολφ υπήρχαν στην είσοδο κάποιοι με σημαίες του Τζο Μπάιντεν, αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ. «Την φωτογραφία τράβηξε το ΑΡ. Ο Τραμπ βρίσκεται στο γήπεδο του γκολφ ενώ ο Μπάιντεν ανακοινώνεται νέος πρόεδρος», έγραψε ο δημοσιογράφος του ABC James Longman.

AP got the shot. Trump on the golf course while Biden is announced as new President pic.twitter.com/0ddKdNl7PN

— James Longman (@JamesAALongman) November 7, 2020