Τζο Μπάιντεν – Τζιλ: Η γυναίκα που έδωσε ζωή στον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ

Τζο Μπάιντεν – Τζιλ: Ως ένας από τις μεγαλύτερους υπερασπιστές του συζύγου της και ένας από τους πιο αξιόπιστους πολιτικούς συμβούλους του, περιγράφεται η Τζιλ Μπάιντεν. Ποια είναι όμως η γυναίκα έγινε η νέα Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ; Η 66χρονη είναι παντρεμένη με τον Τζο Μπάιντεν εδώ και 43 χρόνια, και έγινε μητέρα των γιων του από τον πρώτο του γάμο Μπο και Χάντερ. Ωστόσο, παρά την υψηλή θέση που αναμένεται να αναλάβει στην ζωή της, η νέα Πρώτη Κυρία περιγράφει τον εαυτό της ως εσωστρεφή και έχει διατηρήσει ένα χαμηλό προφίλ κατά την διάρκεια της πολιτικής καριέρας του συζύγου της.

Εκτός όμως από την πολυάσχολη δουλειά και τις ευθύνες της, ποια είναι η Τζιλ Μπάιντεν, καθηγήτρια και μητέρα;

Η γνωριμία με τον Τζο Μπάιντεν

Σε ηλικία μόλις 18 ετών, η Τζιλ παντρεύτηκε τον πρώτο της σύζυγο Μπιλ Στίβενσον, πρώην παίκτη του φούτμπολ τον οποίο γνώρισε το καλοκαίρι πριν από την αποφοίτησή της. Αλλά πέντε χρόνια αργότερα, ο έρωτάς τους ξεθώριασε και χώρισαν. Ίσως σε μια προσπάθεια να την βοηθήσει να προχωρήσει στην ζωή της, την ίδια χρονιά, το 1975, ένας φίλος της από το πανεπιστήμιο, ο Φρανκ Μπάιντεν αποφάσισε να της κανονίσει ένα ραντεβού στα τυφλά με τον αδερφό του Τζο.

Εκείνη την εποχή η Τζιλ ήταν 24 ετών και ο Τζο Μπάιντεν, τότε γερουσιαστής, ήταν 33 ετών. Αν και ήταν σχεδόν 9 χρόνια μεγαλύτερός της, εντυπωσιάστηκε από την επίσημη εμφάνισή του και τους τρόπους του σε σύγκριση με τους φοιτητές που γνώριζε. Ο Τζο, από την πλευρά του, εντυπωσιάστηκε επίσης, αλλά έπρεπε να της κάνει πέντε φορές πρόταση γάμου, μέχρι η Τζιλ να συμφωνήσει να τον παντρευτεί δύο χρόνια αργότερα.

Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή

Σε μια ομιλία στο Συνέδριο των Δημοκρατικών το 2012, η Τζιλ Μπάιντεν είπε: «Ο Τζο συχνά λέει στον κόσμο ότι δεν συμφώνησα να τον παντρευτώ μέχρι την 5η φορά που μου έκανε πρόταση. Η αλήθεια είναι ότι τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή».

Η γαμήλια τελετή τους έγινε στο παρεκκλήσι των Ηνωμένων Εθνών και η δεξίωση δόθηκε στο Sign of the Dove στην Νέα Υόρκη. Στο μήνα του μέλιτος, είχαν μαζί τους τα δύο παιδιά του Τζο Μπάιντεν από τον πρώτο του γάμο, Μπο και Χάντερ. Στην βιογραφία του «Promises to keep» η οποία κυκλοφόρησε το 2007, ο Τζο Μπάιντεν έγραψε: «Μου έδωσε πίσω την ζωή μου. Με έκανε να αρχίσω να πιστεύω πως η οικογένειά μου θα μπορούσε και πάλι να είναι ολοκληρωμένη».

Η Τζιλ έκτοτε ήταν δίπλα του σε κάθε πολιτική κίνηση, στο πλευρό του όταν έγινε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ υπό κυβέρνησης Μπαράκ Ομπάμα το 2008 και τώρα “μπαίνει” στον Λευκό Οίκο.

Δια βίου καθηγήτρια

Εκτός από την ανατροφή μιας οικογένειας και την υποστήριξη των πολιτικών φιλοδοξιών του συζύγου της, η Τζιλ παρέμεινε αφοσιωμένη στην δική της καριέρα στην διδασκαλία. Μάλιστα, πήρε 4 πτυχία ενώ μεγάλωνε την οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένου ενός διδακτορικού στην εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο του Ντελαγουέρ.

Κατά την διάρκεια της θητείας της ως δεύτερης κυρίας στην διοίκηση του Μπαράκ Ομπάμα, έσπασε την παράδοση συνεχίζοντας να διδάσκει αγγλικά πλήρους απασχόλησης στο κοινοτικό κολλέγιο. Στο απομνημονεύματά της με τίτλο «Where the Lights Enter», έγραψε: «Το να είμαι καθηγήτρια δεν είναι αυτό που κάνω, αλλά αυτό που είμαι».

Έτοιμη να σπάσει το κατεστημένο

Τον Απρίλιο του 2019, έκανε ένα διάλειμμα από την διδασκαλία για πρώτη φορά από το 1981, προκειμένου να βοηθήσει τον σύζυγό της στην προεκλογική του καμπάνια. Αλλά, έχει ήδη δηλώσει πως σκοπεύει να επιστρέψει στην διδασκαλία αγγλικών ακόμη κι ως Πρώτη Κυρία.

Και όχι σε κάποιο πολυτελές ίδρυμα όπως το Χάρβαρντ ή το Γέιλ, αλλά στο ταπεινό κοινοτικό κολλέγιο της Βόρειας Βιρτζίνια, όπου διδάσκει αυτή την στιγμή. Μια τέτοια κίνηση θα ήταν άνευ προηγουμένου, καθιστώντας την, την Πρώτη Κυρία που θα εργάζεται εκτός Λευκού Οίκου.

Γιατί αρνιόταν πεισματικά τις προτάσεις γάμου του Τζο Μπάιντεν

Όταν η Τζιλ παντρεύτηκε τον Τζο Μπάιντεν το 1977, έγινε μητέρα των δύο μικρών γιων του, Χάντερ και Μπο. Η Τζιλ αργότερα, αποκάλυψε πως η διστακτικότητά της στην πρόταση γάμου του συζύγου της, ήταν εξαιτίας της ανησυχίας της μήπως διατάρασσε την ζωή των παιδιών του. «Αγαπούσα τόσο πολύ τα αγόρια. Έπρεπε να είμαι σίγουρη ότι θα ήταν για πάντα».

Όσο για τους δύο γιους του Μπάιντεν: Θα αποκτούσαν ξανά μια μητέρα, τρία χρόνια μετά τον άδικο χαμό της δικής τους μητέρας Νίλια και της ενός έτους αδερφής τους σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Η Τζιλ μίλησε για την σημασία της ανάληψης του ρόλου της μητέρας. Στα απομνημονεύματά της, έγραψε ότι όταν ο Τζο της έκανε επανειλημμένα προτάσεις γάμου, μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες της ήταν το πώς ο Χάντερ και ο Μπο θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στην νέα γυναίκα στη ζωή τους. Την 4η φορά που της έκανε πρόταση γάμου, η ανησυχία της Τζιλ για τα αγόρια, την οδήγησε να απορρίψει την πρόταση. Όπως είπε: «Είχαν υποστεί ήδη την απώλεια μιας μητέρας και δεν θα επέτρεπα στον εαυτό μου να χάσουν άλλη».

Πώς φτιάχνεις μια διαλυμένη οικογένεια;

Στην ομιλία της στο συνέδριο των Δημοκρατικών φέτος, δήλωσε: «Ποτέ δεν φαντάστηκα, στην ηλικία των 26 ετών, πως θα αναρωτιόμουν: Πώς φτιάχνεις μια διαλυμένη οικογένεια; Ακόμα και ο Τζο έλεγε πάντα στα αγόρια: ‘Η μαμά μας έστειλε την Τζιλ’ και πώς θα μπορούσα να διαφωνήσω μαζί της;». Συνέχισε να μεγαλώνει τα αγόρια σαν να ήταν δικά της παιδιά, μαζί με την Άσλεϊ, την κόρη που είχε αποκτήσει με τον Τζο το 1981.

Η τραγωδία χτύπησε ξανά την οικογένεια Μπάιντεν το 2015, όταν ο Μπο πέθανε από καρκίνο του εγκεφάλου. Αργότερα είπε ότι η απώλεια «ήταν εντελώς συντριπτική. Η ζωή μου άλλαξε σε μία στιγμή. Κατά την διάρκεια της ασθένειάς του, πίστευα πραγματικά ότι θα ζούσε, μέχρι την στιγμή που έκλεισε τα μάτια του, και απλά δεν σταμάτησα ποτέ την ελπίδα».

Από την άλλη, είναι μια γυναίκα με τρομερό αίσθημα του χιούμορ, την οποία λατρεύουν τα εγγόνια της. Η κόρη του Χάντερ, η 26χρονη Ναόμι, είπε: «Θα έλεγα ότι δεν είναι η μέση γιαγιά. Είναι η γιαγιά που ξυπνά στις 5 το πρωί την παραμονή των Χριστουγέννων για να κάνει ποδήλατο.

Το μοναδικό της στυλ

Μελάνια Τραμπ μπορεί να μην είναι, αλλά έχει μια σαφής αγάπη για την μόδα και συχνά έχει κάνει εμφανίσεις με φορέματα σε έντονα χρώματα και ψηλά τακούνια. Ωστόσο, η καθηγήτρια, έχει διατηρήσει την αγάπη για το κλασικό στυλ με λαμπερά χρώματα, αλλά και αξεσουάρ και παπούτσια, που θα ζήλευαν πολλές. Τους τελευταίους μήνες πάντως, έχει χρησιμοποιήσει τα ρούχα της για να κάνει πολιτικές δηλώσεις. Μάλιστα, εντυπωσίασε τους fashionistas σε όλο τον κόσμο, τον περασμένο Σεπτέμβριο, φορώντας ένα ζευγάρι μπότες με την λέξη «Vote» γραμμένη στα πλάγια.

Φίλοι υψηλού προφίλ

Η low profile παρουσία της Τζιλ μπορεί για πολλούς να σήμαινε ότι είναι πιθανό να κάνει παρέα με συναδέρφους της παρά με διάσημα ονόματα. Ωστόσο, η μελλοντική Πρώτη Κυρία, έχει μια ιδιαίτερα στενή σχέση με τον Μπαράκ και την Μισέλ Ομπάμα.

Η Μισέλ και η Τζιλ ήρθαν πιο κοντά, όταν ο Τζο Μπάιντεν κατέβηκε ως υποψήφιος με τον Μπαράκ Ομπάμα στις εκλογές του 2008. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, ήρθε πιο κοντά με την Μισέλ Ομπάμα και συνεργάστηκαν σε πρωτοβουλίες εκπαίδευσης. «Η Τζιλ είναι ένας από τους πιο προσγειωμένους ανθρώπους που θα συναντήσεις ποτέ εντός ή εκτός πολιτικής» δήλωσε η Μισέλ Ομπάμα. «Είναι απλώς μια ανάσα καθαρού αέρα χωρίς σπιθαμή προσποίησης».

Η Μισέλ είναι επίσης φίλη με την πρώην σύζυγο του Χάντερ Μπάιντεν, Κάθλιν, καθώς γυμνάζονται μαζί εδώ και χρόνια. Επιπροσθέτως, τα παιδιά τους, Μέισι, Φίνεγκαν και Ναόμι Μπάιντεν ήταν συμμαθητές με τα παιδιά των Ομπάμα.

Σύμμαχος στην προεκλογική καμπάνια

Στην πορεία για τον Λευκό Οίκο, η Τζιλ βοήθησε τον Τζο σε κάθε βήμα, προσφέροντας καθοδήγησης και υποστήριξη. Μάλιστα, στα τέλη Αυγούστου, ξεκίνησε μια εκστρατεία με τίτλο «Back to School Tour» σε 10 πόλεις της χώρας. Θεωρήθηκε ως μια έξυπνη κίνηση από το στρατόπεδο του Μπάιντεν, ιδιαίτερα επειδή ο Τζο αντιμετώπιζε κριτική επειδή βασίστηκε πολύ στην εικονική εκστρατεία. Παράλληλα, έδωσε το παρών σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές, για να εκφράσει την υποστήριξή της στον σύζυγό της και την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις.

Θα δώσει νέα πνοή στον Λευκό Οίκο η Τζιλ Μπάιντεν;