Ο Ζελένσκι με κοστούμι μετά από τρία χρόνια: Επικοινωνία, σύμβολο ή… στοίχημα;

Για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από τρία χρόνια, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε δημοσίως με ενδυμασία που θύμιζε κοστούμι, προκαλώντας έκπληξη αλλά και έντονες συζητήσεις – όχι μόνο πολιτικές, αλλά και στοιχηματικές. Από την αρχή της ρωσικής εισβολής, ο Ζελένσκι έχει σταθερά αποφύγει τις επίσημες εμφανίσεις με κοστούμι, επιλέγοντας στρατιωτικό ή ημιστρατιωτικό ρουχισμό. Ακόμη και στις υψηλού επιπέδου επαφές του στο εξωτερικό –όπως η επίσκεψη στον Λευκό Οίκο και η συνάντησή του με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ– ο Ουκρανός ηγέτης παρέμεινε συνεπής σε αυτή την επιλογή, την οποία ερμήνευσε πολιτικά και συμβολικά η διεθνής κοινότητα. Η εμφάνισή του στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου επέλεξε ένα μαύρο πουκάμισο και σακάκι στρατιωτικού τύπου, αποτέλεσε σαφή απομάκρυνση από το ως τώρα ενδυματολογικό του πρότυπο. Αν και δεν πρόκειται για τυπικό κοστούμι, η εικόνα ήταν αρκετά διαφορετική ώστε να προκαλέσει αμφιβολίες και διχογνωμία: επρόκειτο για μια σταδιακή επιστροφή στο «επίσημο» ή για μια αισθητικά πιο μετριοπαθή εκδοχή της στρατιωτικής ταυτότητας που έχει υιοθετήσει;

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε μόνο στα πολιτικά ή συμβολικά συμφραζόμενα. Η εμφάνιση Ζελένσκι ενεργοποίησε και μια πολύ συγκεκριμένη αγορά: αυτή του στοιχήματος. Η πλατφόρμα Polymarket, η οποία επιτρέπει σε χρήστες να ποντάρουν σε πραγματικά γεγονότα μέσω κρυπτονομισμάτων, είχε ενεργό στοίχημα για το αν ο Ζελένσκι θα εμφανιζόταν δημοσίως με κοστούμι μέχρι την 1η Ιουλίου 2025. Η πιθανότητα αυτή είχε εκτιμηθεί μόλις στο 3% για το διάστημα 22 Μαΐου – 30 Ιουνίου, όμως μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τη σχετική εμφάνιση, το ποσοστό αυξήθηκε κατακόρυφα, αγγίζοντας το 19%. Το στοίχημα συγκέντρωσε πάνω από 12 εκατομμύρια δολάρια σε όγκο, χωρίς ωστόσο να προκύψει ομοφωνία ως προς την ερμηνεία της εμφάνισης — κοστούμι ή όχι; Η Polymarket αρχικά φάνηκε να το επιβεβαιώνει, αλλά η ασάφεια στη γραμμή μεταξύ συμβόλου και ρούχου φούντωσε τη συζήτηση.

Η επιμονή του Ζελένσκι να αποφεύγει τις παραδοσιακές «προεδρικές» ενδυμασίες δεν είναι τυχαία. Στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, έχει παρουσιαστεί ως μέρος μιας επικοινωνιακής στρατηγικής, που σκοπεύει να υπογραμμίσει ότι η Ουκρανία παραμένει μια χώρα σε πόλεμο – και πως ο πρόεδρός της είναι, πρώτα απ’ όλα, πολίτης και ηγέτης εν καιρώ κρίσης. Ο Ολεξάντρ Μερέζκο, επικεφαλής της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της ουκρανικής βουλής, έχει εξηγήσει πως η αμφίεση του Ζελένσκι αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή που αποσκοπεί στην προβολή του ενιαίου μετώπου ανάμεσα στην ηγεσία και τα στρατεύματα. Είτε πρόκειται για μετάβαση, είτε για συμβολική προσαρμογή, το σίγουρο είναι ότι η κάθε εμφάνιση του Ουκρανού προέδρου πλέον δεν παρακολουθείται μόνο από πολιτικούς αναλυτές, αλλά και από… παίκτες στοιχήματος.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky appeared at the NATO summit in The Hague on Wednesday, wearing a classic suit replacing his military green—his first such appearance since the beginning of Russia’s full-scale invasion.#Ukraine #Zelensky #NATO pic.twitter.com/hUeSaErBsu

— Htet Htet (@HtetHtet394838) June 26, 2025