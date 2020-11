Τραμπ – χελώνα: Το σχόλιο του CNN που “ξεσήκωσε” το Twitter

Τραμπ – χελώνα: «Είναι λυπηρό και πραγματικά τραγικό». Το βράδυ της Πέμπτης στις ΗΠΑ, ο δημοσιογράφος του CNN, Anderson Cooper, σχολίασε άκομψα το διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, με το οποίο κατηγορούσε τους Δημοκρατικούς ότι του κλέβουν την προεδρική εκλογή.

«Αυτό ίσως καταλήξει στο Ανώτατο Δικαστήριο, θα το δούμε. Σας είχα προειδοποιήσει ότι η επιστολική ψήφος θα ήταν σκέτη καταστροφή», ισχυρίστηκε ο Τραμπ στο διάγγελμα που ορισμένα αμερικανικά κανάλια επέλεξαν να διακόψουν στον «αέρα», κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση.

Αλλά η πιο μετωπική επίθεση ήρθε μάλλον από το CNN και από τον σχολιαστή του, Anderson Cooper, ο οποίος άφησε τον Ντόναλντ Τραμπ να ολοκληρώσει το διάγγελμά του και στη συνέχεια άρχισε να τον «πυροβολεί». «Αυτό το πράγμα είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το πράγμα είναι το πιο ισχυρό πρόσωπο στον κόσμο. Εμείς τον βλέπουμε σαν μια χοντρή χελώνα που έχει πέσει ανάσκελα στην πλάτη και χτυπιέται στον καυτό ήλιο, καταλαβαίνοντας ότι ήρθε το τέλος του», ήταν το σχόλιο του Anderson Cooper στο CNN.

Στο διάγγελμά του, ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν ο νικητής των εκλογών, ότι η εκλογική διαδικασία δι’ αλληλογραφίας είχε διακοπεί και ότι η επιστολική ψήφος κατέστρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόσθεσε, μάλιστα ότι είχε προβάδισμα σε κάποιες Πολιτείες, «το οποίο μυστηριωδώς μίκρυνε». Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι πολλές «παράνομοι ψήφοι» είχαν καταμετρηθεί, και διαβεβαίωσε ότι είχε κερδίσει Πολιτείες τις οποίες στην πραγματικότητα είχε χάσει ή για τις οποίες το αποτέλεσμα παρέμενε αβέβαιο.

Anderson Cooper: "That is the president of the United States. That is the most powerful person in the world. We see him like an obese turtle on his back flailing in the hot sun, realizing his time is over." pic.twitter.com/Az8Gp22wfJ

Το Twitter πήρε φωτιά με το σχόλιο του δημοσιογράφου, ορισμένοι έγραψαν ότι «αγάπησαν τον Κούπερ» και άλλοι αποκάλεσαν τα λεγόμενά του «ποίηση» και του απέδωσαν και βραβείο.

«Μόλις ερωτεύτηκα τον Anderson Cooper που έδωσε την πιο τέλεια περιγραφή του Τραμπ. «Εμείς τον βλέπουμε σαν μια χοντρή χελώνα που έχει πέσει ανάσκελα στην πλάτη και χτυπιέται στον καυτό ήλιο, καταλαβαίνοντας ότι ήρθε το τέλος του» Το σάιτ Slate, μάλιστα, πήγε το θέμα ένα βήμα πιο μακριά και σε άρθρο του με τίτλο «Μπορεί να αναποδογυρίσει μια χοντρή χελώνα;», για το οποίο συμβουλεύτηκε, όπως αναφέρει, έναν κτηνίατρο και έναν μηχανικό από το Johns Hopkins University, δίνει τις δικές του εξηγήσεις.

Κάποιοι άλλοι είπαν ότι λυπούνται τις καημένες τις χελώνες ή έβαλαν τα μαλλιά του Ντόναλντ Τραμπ σε ένα χελωνάκι…

I just fell in love with Anderson Cooper, when he gave the most perfect description of Trump. "We see him like an obese turtle on his back flailing in the hot sun, realizing his time is over." #TrumpMeltdown pic.twitter.com/E1fDyZOpFr

every plus sized turtle in america who has ever had a rough day at the beach caught a gotdamn stray. anderson pls!!! 😭😭😭😭 https://t.co/ghWbLq6hlU

