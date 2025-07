Τζόνι Ντεπ: «Η μητέρα μου με χτυπούσε»

Πίσω από το χαμόγελο του αιώνιου αντιήρωα του Χόλιγουντ, πίσω από τους ρόλους που καθήλωσαν γενιές θεατών, υπάρχει ένας άνθρωπος που βίωσε την καταιγίδα από νωρίς. Ο Τζόνι Ντεπ, στα 62 του σήμερα, κουβαλά στις αποσκευές του όχι μόνο βραβεία και κινηματογραφικούς θριάμβους, αλλά και πληγές από μια ζωή που δεν του χαρίστηκε. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην Telegraph, άνοιξε ένα κεφάλαιο σκοτεινό: τα παιδικά του χρόνια, και κυρίως τη σχέση του με τη μητέρα του, Μπέτι Σου Πάλμερ. Την περιγράφει ως μια παρουσία εκρηκτική, ανεξέλεγκτη, και συχνά βίαιη. «Με χτυπούσε με οτιδήποτε έβρισκε μπροστά της – δεν είχε σημασία τι ήταν», λέει, χωρίς δισταγμό. Κι όμως, μέσα σε αυτή την ωμή ανάμνηση κρύβεται και μια πράξη αυτογνωσίας: «Την ευχαριστώ. Μου έδειξε πώς να μην γίνω γονιός». Όμως, η βία της παιδικής του ηλικίας ήταν μόνο η αρχή. Στην ενήλικη ζωή του, ο Ντεπ βρέθηκε στο επίκεντρο ενός δημόσιου κυκλώνα, όταν η πολυσυζητημένη σχέση του με την Άμπερ Χερντ κατέληξε σε ένα πολύχρονο και καταστροφικό δικαστικό θρίλερ. Οι κατηγορίες που εκτοξεύτηκαν εκατέρωθεν, οι τηλεοπτικές δίκες, η κοινωνική κατακραυγή και η επαγγελματική απομόνωση τον έφεραν στο χείλος της εξόντωσης.

Η αποπομπή του από μεγάλες παραγωγές, όπως το Fantastic Beasts, ήταν για εκείνον μια στιγμή σχεδόν μεταφυσική. «Ο χρόνος πάγωσε», θυμάται. «Μου είπαν να αποχωρήσω, αλλά στην ουσία ήθελαν να εξαφανιστώ». Και τότε ήρθε η πιο σκληρή του απάντηση: «Δεν μπορείτε να με καταστρέψετε. Έχω ήδη πληγωθεί περισσότερο απ’ όσο φαντάζεστε». Ίσως το πιο επώδυνο, ωστόσο, να ήταν η σιωπή. Οι φιλίες που διαλύθηκαν. Οι άνθρωποι που έφυγαν. «Τρία πρόσωπα που έπαιζαν με τα παιδιά μου, με άφησαν πίσω χωρίς λέξη», εκμυστηρεύεται. «Η προδοσία δεν ήταν μόνο σκληρή. Ήταν ενδεικτική. Ότι το σωστό, για κάποιους, είναι τρομακτικό». Ανάμεσα σε όσους τον απογοήτευσαν, ξεχωρίζει η περίπτωση της μάνατζέρ του επί τρεις δεκαετίες, Τρέισι Τζέικομπς, που όχι μόνο τον εγκατέλειψε αλλά και κατέθεσε εναντίον του. Οι φήμες για καθυστερήσεις στα γυρίσματα και «προβληματική» συμπεριφορά έγιναν βρόχος. «Η πίστη μου είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορεί κανείς να μου πάρει», λέει ο Ντεπ</p

