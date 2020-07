Τζόνι Ντεπ – Άμπερ Χερντ: Ξεκινά η δίκη για την συκοφαντική δυσφήμιση προς τον Χολιγουντιανό σταρ

Τζόνι Ντεπ – Άμπερ Χερντ: Ο Χολιγουντιανός σταρ Τζόνι Ντεπ εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο του Λονδίνου για την εκδίκαση της αγωγής που έχει καταθέσει εναντίον της βρετανικής ταμπλόιντ Sun, η οποία το 2018 είχε δημοσιεύσει ότι ο διάσημος ηθοποιός κακοποιούσε σωματικά την πρώην σύζυγό του, επίσης ηθοποιό Άμπερ Χερντ, την οποία κατηγορούσε για ψεύδη και εξωσυζυγικές σχέσεις. Η πολυαναμενόμενη δίκη αναμένεται να διαρκέσει τρεις εβδομάδες και θα γίνει σε πέντε δικαστικές αίθουσες, προκειμένου να τηρηθούν οι απαραίτητες αποστάσεις στο πλαίσιο των μέτρων για τον κορονοϊό.

Ο 57χρονος ηθοποιός έχει κάνει μήνυση στον όμιλο News Group Newspapers και στον εκδότη της Sun Νταν Γούτον, για άρθρο που δημοσιεύθηκε το 2018 και αναφερόταν στον Ντεπ ως άνδρα που χτυπούσε τη σύζυγό του. Το δημοσίευμα συμμεριζόταν τους ισχυρισμούς της Άμπερ Χερντ ότι ο πρώην σύζυγός της ήταν βίαιος εναντίον της κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Ο Τζόνι Ντεπ έχει αρνηθεί αυτές τις κατηγορίες και έχει στραφεί εναντίον της 34χρονης σε ξεχωριστή υπόθεση, για δυσφήμηση, στις ΗΠΑ. Αμφότεροι αναμένεται να εμφανιστούν στο δικαστήριο στο Λονδίνο, καθώς εκτιμάται ότι ήδη έχουν ταξιδέψει στη Βρετανία, η μεν Χερντ από την Καλιφόρνια, ο δε Ντεπ από τη Βρετανία, σύμφωνα με τον Guardian.

Johnny Depp is not a wife beater and ex-wife Amber Heard's allegations of violence are "complete lies", his lawyers have told the High Courthttps://t.co/HjQEX0Fbif

— LBC News (@LBCNews) July 7, 2020