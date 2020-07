Τσάρλι Ντάνιελς πέθανε: Θλίψη στον κόσμο της κάντρι

Τσάρλι Ντάνιελς πέθανε: Μια σημαντική προσωπικότητα της κάντρι μουσικής σκηνής και μέλος του Country Music Hall of Fame, ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πολυοργανίστας Τσάρλι Ντάνιελς πέθανε, σε ηλικία 83 ετών, μετά από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη. Η μεγαλύτερη επιτυχία της μακράς και σπουδαίας καριέρας του ήταν το τραγούδι «The Devil Went Down to Georgia», το οποίο κυκλοφόρησε το 1979 ως μέρος του άλμπουμ «Million Mile Reflections» και κατέκτησε την κορυφή όχι μόνον των κάντρι αλλά και των ποπ αμερικάνικων τσαρτς.

Γεννημένος στη Βόρεια Καρολίνα και μεγαλωμένος σ’ ένα περιβάλλον πλημμυρισμένο από μουσική, ο Ντάνιελς ξεκίνησε πολύ σύντομα να φτιάχνει τα δικά του τραγούδια και αργότερα να ηχογραφεί άλμπουμ μαζί με το συγκρότημά του, που είχε το όνομά του. Παράλληλα, συνεργάστηκε ως μουσικός με σπουδαίες προσωπικότητες της διεθνούς σκηνής μεταξύ των οποίων και οι Μπομπ Ντίλαν και Λέοναρντ Κοέν, ενώ είχε τραγουδήσει στον Λευκό Οίκο, αλλά στον τελικό του Super Bowl και είχε δώσει πολυάριθμες συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλον τον κόσμο.

