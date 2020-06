Εmily Ratajkowski – ξανθιά: Είπε αντίο στα καστανά μαλλιά της

Εmily Ratajkowski – ξανθιά: Η Εmily Ratajkowski είναι το μοντέλο με τους 26,6 εκατομμύρια ακολούθους και τη δικη της σειρά μαγιό που φωτογραφίζεται στο Instagram και όχι μόνο, περισσότερο γυμνή παρά ντυμένη, κάτι που την κάνει εξαιρετικά δημοφιλή και στο ανδρικό κοινό. Διαθέτει άλλωστε το συνδυασμό που αρέσει στους άνδρες: είναι αδύνατη και έχει μεγάλο φυσικό στήθος κάτι που σπανίζει στα top models τα οποία συνήθως δεν διαθέτουν πληθωρικό μπούστο.

Μέχρι σήμερα, η Emily Ratajkowski ήταν καστανή και όπως όλα έδειχναν ήταν μεγάλη fan αυτού του χρώματος στα μαλλιά της καθώς δεν την είχαμε δει να πειραματίζεται στο παρελθόν με βαφές: επέμενε σταθερά να είναι μια πραγματικά εντυπωσιακή καστανομάλλα. Ξαφνικά όμως, όπως κάναμε scroll down στο timeline μας, ένα βίντεο στο οποίο ποζάρει ως ξανθιά εμφανίστηκε στην οθόνη μας και έτσι διαπιστώσαμε πως έπεσε και το τελευταίο κάστρο ενώ η Emily επιβεβαίωσε τη φράση πως «οι άντρες προτιμούν τις ξανθιές» μπαίνοντας με τη νέα της βαφή στο club των ξανθών γυναικών.

Αν σκέφτεσαι κι εσύ να γίνεις ξανθιά τσέκαρε την powerful blonde απόχρωση που διάλεξε

Μάλιστα σε μια σειρά από stories ανέβασε και τη διαδικασία της βαφής καθώς και φωτογραφίες στο σπίτι της μαζί με το σκύλο και το σύζυγό της ( τον οποίο είχε παντρευτεί επίσης αιφνιδιαστικά και απροειδοποίητα κάτι που μάθαμε επίσης μέσω του Instagram της όταν την είδαμε να ποζάρει φορώντας ένα Zara κοστούμι μέσα στο Δημαρχείο όπου έγινε η τελετή ).

Το μοντέλο επέλεξε μια γλυκιά απόχρωση του ξανθού και η Kerastage πόσταρε το αποτέλεσμα στο δικό της λογαριασμό στο Instagram γράφοντας : “ Our muse Emily Ratajkowski went blonde and we can’t get enough of it! Thank you Emily for the trust! Co-creating this transformation with you was fun, we are here to care for your blonde” δηλαδή ‘η μούσα μας Emily Ratajkowski έγινε ξανθιά και δεν την χορταίνουμε. Ευχαριστούμε Emily για την εμπιστοσύνη. Το να συνεργαστούμε για αυτή την αλλαγή ήταν διασκεδαστικό, είμαστε εδώ για να αναλάβουμε τη φροντίδα του ξανθού σου.’

