Χρώμα – τάση – καλοκαίρι 2020: ξέχασε το μαύρο και φόρεσε αυτό

Χρώμα – τάση – καλοκαίρι 2020: Η Βίκυ Καγιά ξέρει από μόδα καθώς από τα δεκατέσσερά της χρόνια εργάζεται επαγγελματικά ως μοντέλο, διαθέτει τη δική της σχολή μόδας και ταυτόχρονα παρουσιάζει την εκπομπή Shopping Star ενώ έχει και το ρόλο κριτή στο reality που αναδεικνύει νέα μοντέλα GNTM και την επόμενη σεζόν θα δούμε τον τρίτο κύκλο του.Η Βίκυ Καγιά κάνει πολύ συχνά προτάσεις για styling, τόσο μέσα από την εκπομπή Shopping Star βάσει του θέματος που έχει επιλέξει η παραγωγή σε κάθε επεισόδιο ενώ ανεβάζει και δικά της look στο feed της στο Instagram. Τώρα που μπήκε και επίσημα το καλοκαίρι, το μοντέλο και επιχειρηματίας έκανε την έναρξη φορώντας ένα πορτοκαλί ψηλόμενο μπικίνι ενημερώνοντάς μας ότι το ‘πορτοκαλί είναι το νέο μαύρο’.

Η αλήθεια είναι πως το μαύρο χρώμα παρέχει ασφάλεια σε κάθε γυναίκα και σε κάθε ρούχο. Η αντίληψη ότι φορώντας μαύρο δεν θα κάνεις ποτέ λάθος είναι εξαιρετικά διαδεδομένη αλλά ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι το μαύρο σπάνια πέφτει έξω και έχει την ιδιότητα σε αντίθεση με την δική του απόχρωση, να σε βγάζει ασπροπρόσωπη σε κάθε περίσταση. Τι μπορείς να κάνεις όμως εναλλακτικά για να το ‘ξεπεράσεις’ τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις ειδικά τώρα το καλοκαίρι;

Η εμμονή με το μαύρο μαγιό και πως αυτή μπορεί να ξεπεραστεί

Aν φοβάσαι τα έντονα χρώματα πάνω σου αλλά σου αρέσει να τα βλέπεις πάνω στους άλλους, τότε υπάρχει ένας τρόπος να τα ενσωματώσεις στο ντύσιμό σου με έναν εύκολο τρόπο. Αυτό που φοβίζει κυρίως σε ένα έντονο χρώμα είναι το να μην γίνει υπεβολικό. Ο τρόπος να το φορέσεις χωρίς να είναι too much είναι απλός: το βάζεις σε όσο το δυνατόν μικρότερη έκταση, όπως ας πούμε με τη μορφή ενός αξεσουάρ, τσάντας , ζώνης ή παπουτσιών.

Σε αυτό το πλαίσιο μπορείς να επιλέξεις και ένα μαγιό σε έντονο χρώμα όπως το πορτοκαλί καθώς πρόκειται για λίγο ύφασμα, το οποίο μάλιστα κάνει και έντονη αντίθεση με την ηλιοκαμμένη επιδερμίδα, επομένως κολακεύει. Αν μέχρι σήμερα δεν έχεις τολμήσει να εμφανιστείς με ένα μαγιό σε έντονη απόχρωση, τόλμησέ το φέτος καθώς όπως είπε και η Βίκυ Καγιά «orange is the new black».

Δείτε ακόμη