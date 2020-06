Ολόσωμο μαγιό – Τάμτα: pop σχέδιο που κολακεύει κάθε σωματότυπο

Ολόσωμο μαγιό – Τάμτα: Η Τάμτα είναι η τραγουδίστρια η οποία πειραματίζεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη με την εμφάνισή της. Εμφανίζεται με τα πιο εκκεντρικά look, αλλάζει συνεχώς στυλ στα μαλλιά της χρησιμοποιώντας τις περισσότερες φορές περούκες -που είναι και το σήμα κατατεθέν της και όλο αυτό το υποστηρίζει θαυμάσια χαρίζοντάς μας εξαιρετικές εμφανίσεις που έχουν γράψει ιστορία.

Στυλίστριά της είναι κατά κύριο λόγο η Αλεξάνδρα Κατσαΐτη η οποία και επιμελείται τις περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις της καθώς και το styling της τραγουδίστριας στα video clip. Η 39χρονη τραγουδίστρια διαθέτει και μια υπέροχη σιλουέτα, πράγμα που τη βοηθάει ακόμα περισσότερο στο να φορέσει πραγματικά ότι θέλει. Φέτος μας έχει χαρίσει ήδη δυο εμφανίσεις με μαγιό, μία στις 15 Ιουνίου από τη Σύρο και άλλη μία τώρα από την Αντίπαρο.

Το ολόσωμο μαγιό της μια πολύ καλή ιδέα αν αναζητάς ένα one piece για φέτος

Η σύντροφος του Πάρι Κασιδόκωστα βρίσκεται στην Αντίπαρο όπου και έχει ξεκινήσει να κάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με την παρέα της και έβγαλε μερικές εκπληκτικές φωτογραφίες σε ένα βράχο ποζάροντας με το ολόσωμο μαγιό της το οποίο είχε ένα πολύχρωμο pop μοτίβο σε μωβ, ροζ, τυρκουάζ, γαλάζιες και πορτοκαλί αποχρώσεις. Πρόκειται για ένα fashionable και εντυπωσιακό κομμάτι.

To oλόσωμο μαγιό είναι το πατρόν που κολακεύει κάθε γυναικείο σωματότυπο. Οπωσδήποτε πηγαίνει σε μια αδύνατη σιλουέτα, αλλά θα ‘βοηθήσει’ και ένα plus size κορίτσι το οποίο θέλει να μην εκθέσει τόσο πολύ το σώμα του φορώντας ένα μικροσκοπικό μπικίνι. Αν και για πολλά χρόνια τα one piece είχαν μπει στα αζήτητα της γκαρνταρόμπας μας, εδώ και αρκετές σεζόν έχουν κάνει δυναμική επιστροφή και αποτελούν μεγάλη τάση με πολλές γυναίκες να τα προτιμούν και να τα φοράνε χτυπώντας στα ίσα την πρωτοκαθεδρία του μπικίνι σε θάλασσες και ακτές. Αν ψάχνεις το επόμενο μαγιό σου, σκέψου να επενδύσεις σε ένα ωραίο ολόσωμο κομμάτι στις αποχρώσεις της αρεσκείας σου και σίγουρα δεν θα το μετανιώσεις.

