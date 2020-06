Τραμπ – Μελάνια παρατήρηση: Το νεύμα που προκάλεσε αμηχανία στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ

Τραμπ – Μελάνια παρατήρηση: Ένα νεύμα στην Μελάνια Τραμπ προκειμένου να χαμογελάσει έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την διάρκεια της επίσκεψης στο Εθνικό Ιερό του Αγίου Ιωάννη Παύλου Β’, μια μέρα μετά την επίσκεψη στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη που εξόργισε θρησκευτικούς ηγέτες. Ο Τραμπ πήρε την σύζυγό του και επισκέφθηκαν Εθνικό Ιερό του Αγίου Ιωάννη Παύλου Β’ δίπλα στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Αμερικής. Το ιερό είναι ένας τόπος προσευχής για τους Καθολικούς αλλά καλωσορίζει ανθρώπους όλων των θρησκειών. Οι Τραμπ πόζαραν για φωτογραφίες μπροστά από το άγαλμα του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’ έξω από το ιερό και στάθηκαν σιωπηλοί για λίγα λεπτά με τα χέρια ενωμένα μπροστά τους. Δεν έκαναν κανένα σχόλιο.

Σε πλάνα όμως από την χθεσινή επίσκεψη, ο Αμερικανός πρόεδρος γύρισε κάποια στιγμή και κάτι είπε στην Μελάνια, προτού χαμογελάσει για τους φωτογράφους, που κατέγραφαν την επίσκεψή τους. Έπειτα φάνηκε να παρατηρεί πως η Μελάνια Τραμπ δεν χαμογελούσε και της έκανε παρατήρηση προτού η Πρώτη Κυρία αναγκαστεί να κάνει ένα βεβιασμένο χαμόγελο και να αποχωρήσει με τον σύζυγό της. Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιερό, εξόργισε τους αξιωματούχους της εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Γουίλτον Γκρέγκορι, καταδίκασε την επίσκεψη. «Θεωρώ απογοητευτικό και αξιολύπητο που κάθε καθολική εγκατάσταση θα επέτρεπε στον εαυτό της να χρησιμοποιηθεί κατάφωρα και να χειραγωγηθεί κατά τρόπο που παραβιάζει τις θρησκευτικές μας αρχές, οι οποίες μας καλούν να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, ακόμη και εκείνων με τους οποίους ενδέχεται να διαφωνούμε» είπε.

Και οι δύο εμφανίσεις έγιναν εν μέσω διαμαρτυριών στις ΗΠΑ, όπου ο κόσμος διαδήλωσε για την αντίθεσή του ενάντια στην αστυνομική βαρβαρότητα εναντίον τον μαύρων Αμερικανών, μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ. Ο αφροαμερικανός πέθανε την περασμένη εβδομάδα αφότου ένας λευκός αστυνομικός στην Μινεάπολη πίεσε με το γόνατό του τον λαιμό του, προκαλώντας του ασφυξία. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στην Μινεάπολη αλλά γρήγορα επεκτάθηκαν στο Σικάγο και την Νέα Υόρκη και σε πολλές άλλες πόλεις στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο.

Όσο για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην επισκοπική εκκλησία, ο Αμερικανός πρόεδρος έπρεπε να διασχίσει την πλατεία Λαφαγιέτ, η οποία ήταν γεμάτη από διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν έξω από τις πύλες του Λευκού Οίκου. Μάλιστα, προτού φύγει από την προεδρική κατοικία, η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει την ομάδα των διαδηλωτών με δακρυγόνα και λαστιχένιες σφαίρες, προκειμένου να μπορέσει να φτάσει εκεί ο Τραμπ. Οι επίσκοποι που είναι υπεύθυνοι για την συγκεκριμένη εκκλησία δεν ενημερώθηκαν για την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου παρά μόνο την τελευταία στιγμή.

.@POTUS & I honored the life & legacy of Saint John Paul II at @JP2Shrine today. His passion & dedication for religious freedom is a legacy that we must protect for people around the world. pic.twitter.com/XsgrIc7QnC

— Melania Trump (@FLOTUS) June 2, 2020