Μελάνια Τραμπ μάσκα: Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ γίνεται “μοντέλο”

Μελάνια Τραμπ μάσκα: Στην μάχη για την χρήση μάσκας από τους πολίτες εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού όπως συστήνουν οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές ρίχτηκε και η Μελάνια Τραμπ παρά το γεγονός ότι ο σύζυγός της και πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι ο ίδιος δεν θα φοράει μάσκα.Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ δεν αρκέστηκε, μάλιστα, μόνο στο να αναρτήσει ένα βίντεο με την ίδια να προτρέπει τους Αμερικανούς να φορούν μάσκα αλλά φόρεσε και φωτογραφήθηκε να φορά και η ίδια μια.

«Ενώ το CDC συνεχίζει να μελετά την διασπορά του COVID-19, την ίδια ώρα συστήνει στους πολίτες να φορούν μάσκες για το πρόσωπό τους όταν κινούνται σε περιοχές στις οποίες τα μέτρα για τις αποστάσεις είναι δύσκολο να διατηρηθούν, όπως στα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία» ακούγεται να λέει η Μελάνια Τραμπ στο βίντεο ενώ κρατάει στα χέρια της μια μάσκα. Παράλληλα επισημαίνει ότι η χρήση μάσκας «δεν αντικαθιστά την σημασία του social distancing. Είναι άλλη μια σύσταση για να είμαστε όλοι ασφαλείς». Το βίντεο έγινε viral καθώς την πρώτη ώρα της ανάρτησής του.

As the CDC studies the spread of #COVID-19, they recommend people wear cloth face coverings in public settings when social distancing can be hard to do. Remember, this does NOT replace the importance of social distancing. pic.twitter.com/HRaQHFgXxn

— Melania Trump (@FLOTUS) April 9, 2020