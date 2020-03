Κορονοϊός ΗΠΑ: Η Μελάνια Τραμπ στέλνει ένα αισιόδοξο μήνυμα

Κορονοϊός ΗΠΑ: Με ένα σύντομο βίντεο και το αισιόδοξο μήνυμα ότι ο εφιάλτης του κορωνοϊού πρόκειται κάποια στιγμή να τελειώσει, η Μελάνια Τραμπ θέλησε να εμψυχώσει τους Αμερικανούς οι οποίοι ζουν υπό τη σκιά της πανδημίας του κορωνοϊού, και βιώνουν φόβο και ανασφάλεια. Την Πέμπτη, και ενώ ο σύζυγός της Ντόναλντ Τραμπ έδινε συνέντευξη Τύπου σχετικά με τον φονικό ιό, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα μέσω του λογαριασμού της στο Twitter ένα βίντεο διάρκειας ενός λεπτού, όπου εμφανίζεται να μιλά στον αμερικανικό λαό από το χολ που συνδέει τη μεγάλη τραπεζαρία του Λευκού Οίκου με το Ανατολικό Δωμάτιο. Σε αυτό το σύντομο μήνυμα, η Μελάνια Τραμπ εμφανίζεται καθησυχαστική, δίνοντας συμβουλές στον λαό των ΗΠΑ.

«Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για τον κορωνοϊό και τι σημαίνει για εσάς και την οικογένειά σας. Παρόλο που τώρα χρειάζεται να γίνουν ορισμένες αλλαγές, δεν θα ζούμε έτσι για πάντα» αναφέρει στην αρχή του βιντεοσκοπημένου μηνύματος η Μελάνια. Και συνεχίζει: «Τα παιδιά μας θα επιστρέψουν στο σχολείο, οι άνθρωποι θα γυρίσουν στη δουλειά και θα συγκεντρωθούμε ξανά σε τόπους λατρείας, συναυλίες και αθλητικές εκδηλώσεις. Σας προτρέπω να επικοινωνείτε με συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα μέσω video chat, τηλεφώνου, social media και άλλες ασφαλείς τεχνολογίες».

Καταλήγοντας, η Πρώτη Κυρία ενθαρρύνει τους Αμερικανούς να προσέχουν ώστε να είναι ασφαλείς, και να θυμούνται ότι «παρόλο που πολλοί από εμάς είμαστε χώρια, αυτό το περνάμε όλοι μαζί». Σύμφωνα με την Daily Mail, το μήνυμα της Μελάνια Τραμπ θα προβληθεί σε τηλεοπτικό χρόνο που θα δωρίσουν τα διάφορα δίκτυα, και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των ανακοινώσεων στις οποίες θα προχωρήσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ, και αφορούν στον κορωνοϊό και σε μέτρα προστασίας του πληθυσμού.

Όπως επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα, η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ καθυστέρησε κάπως να μιλήσει δημόσια για την επιδημία που μαστίζει τις ΗΠΑ, με τα κρούσματα να ξεπερνούν αυτή τη στιγμή τις 13.000 και πάνω από 180 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε ομιλία της στις 10 Μαρτίου ενώπιον 300 γονέων και πρώην εκπαιδευτικών δεν αναφέρθηκε καθόλου στο ζήτημα, παρόλο που πολλά σχολεία είχαν ήδη αρχίσει να ακυρώνουν μαθήματα λόγω της έντονης ανησυχίας. Πάντως, τις τελευταίες μέρες η Πρώτη Κυρία έχει προχωρήσει σε αρκετές αναρτήσεις για τον κορωνοϊό, ευχαριστώντας τους επαγγελματίες υγείας και κατευθύνοντας τον κόσμο στις σωστές πηγές για πλήρη ενημέρωση.

If we support one another through this challenging time, America will come out stronger in the end. Great suggestions from @usnews on ways people can help their communities while still being safe & healthy through social distancing. pic.twitter.com/kzUI4yo7eO

— Melania Trump (@FLOTUS) March 18, 2020