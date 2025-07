Τα ρομπότ «έκλεψαν την παράσταση» στο America’s Got Talent

Σε μια από τις πιο αναπάντεχες αλλά και εντυπωσιακές στιγμές της φετινής σεζόν του America’s Got Talent, τη σκηνή κατέλαβαν όχι άνθρωποι, αλλά… ρομπότ. Συγκεκριμένα, μια ομάδα τετράποδων μηχανών από τη γνωστή εταιρεία Boston Dynamics παρουσίασε μια άψογα συγχρονισμένη χορογραφία, συνοδεία του κλασικού ροκ ύμνου Don’t Stop Me Now των Queen.

Με απόλυτη ακρίβεια στις κινήσεις τους και έναν σχεδόν «ανθρώπινο» ρυθμό, τα ρομπότ εκτέλεσαν εντυπωσιακές φιγούρες, περιστροφές, στροφές και συγχρονισμένες αναπηδήσεις, αφήνοντας κοινό και κριτική επιτροπή άφωνους. Η εμφάνισή τους δεν ήταν απλώς ένα τεχνολογικό σόου· ήταν μια επίδειξη της εξέλιξης της ρομποτικής σε επίπεδο έκφρασης και καλλιτεχνικής ερμηνείας.

Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ενώ οι κριτές – που στην αρχή κοίταζαν σαστισμένοι – έδωσαν διθυραμβικά σχόλια για τη φαντασμαγορική αυτή συνύπαρξη τεχνολογίας και τέχνης. Ήταν μια παράσταση που απέδειξε πως το μέλλον δεν βρίσκεται μόνο στο λογισμικό, αλλά και στη σκηνή.