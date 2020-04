Μπόρις Τζόνσον νέα: Καλυτερεύει η υγεία του -Το τηλεφώνημα στη σύντροφό του

Μπόρις Τζόνσον νέα: Στην σύντροφό του, την Κάρι Σίμοντς, τηλεφώνησε πρώτα ο Μπόρις Τζόνσον, μετά την έξοδο από την εντατική. Ο Βρετανός πρωθυπουργός νοσηλεύεται για έξι ημέρες σε νοσοκομείο του Λονδίνου, καθώς την Κυριακή ο πυρετός του ανέβηκε και κρίθηκε πως έπρεπε να εισαχθεί σε νοσοκομείο, ενώ 24 ώρες μετά μεταφέρθηκε σε ΜΕΘ. Χθες παρουσίασε βελτίωση η υγεία του και βγήκε από την εντατική, αλλά ακόμη παραμένει άγνωστο το πότε θα επιστρέψει σπίτι, αλλά και στα καθήκοντά του. «Ο πρωθυπουργός βγήκε το απόγευμα από την εντατική και μεταφέρθηκε σε απλό δωμάτιο νοσηλείας, όπου θα παρακολουθείται στενά κατά την πρώτη φάση της ανάρρωσής του» δήλωσε εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, προσθέτοντας ότι ο Μπόρις Τζόνσον έχει «εξαιρετικά καλή διάθεση».

Ο Τζόνσον ήταν ο πρώτος παγκόσμιος ηγέτης που νοσηλεύεται έχοντας μολυνθεί με τον νέο κορωνοϊό, κάτι που τον ανάγκασε να παραδώσει τα ηνία της πέμπτης μεγαλύτερης οικονομίας στον υπουργό Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ, καθώς η πανδημία στην Βρετανία φτάνει στην θανατηφόρα της κορύφωση. Σε tweet του λίγα λεπτά αργότερα, ο Βρετανός υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ, είπε: «Τόσο καλά νέα που ο πρωθυπουργός βγαίνει από την εντατική και βρίσκεται σε διαδικασία ανάρρωσης. Το NHS είναι εδώ για όλους μας και ξέρω πως οι εκπληκτικοί εργαζόμενοι του προσέφεραν την ξακουστή παγκόσμιας κλάσης φροντίδα».

So good that the Prime Minister is out of intensive care and on the road to recovery. The NHS is there for us all and I know our amazing NHS staff have given him their characteristic world-class care

— Matt Hancock (@MattHancock) April 9, 2020