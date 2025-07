Εκεχειρία στη Γάζα: Ο Μασκ επαινεί τον Τραμπ

Παρά την ανοιχτή κόντρα που συνεχίζεται μεταξύ τους, ο Έλον Μασκ αναγνώρισε δημόσια την πρόσφατη διπλωματική πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα, με ένα μήνυμα που προκάλεσε αίσθηση στον πολιτικό και τεχνολογικό κόσμο. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μασκ επαίνεσε τον Αμερικανό πρόεδρο για τον ρόλο του στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, γράφοντας: «Αναγνώριση όπου αξίζει. Ο @realDonaldTrump έχει επιλύσει με επιτυχία αρκετές σοβαρές συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο.» Το μήνυμα συνοδευόταν από στιγμιότυπο της ανάρτησης του Τραμπ στο Truth Social, όπου ανακοίνωνε την πρόοδο προς μια 60ήμερη εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Το σχόλιο του επικεφαλής της Tesla και της SpaceX ήρθε σε μια περίοδο εντεινόμενων πολιτικών συγκρούσεων με τον Τραμπ, κυρίως με αφορμή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης υπό τον τίτλο «Ένας Μεγάλος, Όμορφος Νόμος». Οι δύο άνδρες έχουν ανταλλάξει τις τελευταίες ημέρες ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις, με τον Τραμπ να αφήνει ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο απέλασης του Μασκ και τον δισεκατομμυριούχο να φλερτάρει με την ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού. Παρά ταύτα, ο Μασκ επέλεξε να διαφοροποιήσει τη στάση του ως προς το μεσανατολικό ζήτημα, αναγνωρίζοντας τον ρόλο του πρώην προέδρου στη διαμόρφωση νέας διπλωματικής δυναμικής.

Credit where credit is due. @realDonaldTrump has successfully resolved several serious conflicts around the world. pic.twitter.com/0EyHHy5Gfo

— Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2025