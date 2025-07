Diddy δίκη: Η αντίδρασή του μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας

Συγκινημένος και εμφανώς καταβεβλημένος εμφανίστηκε ο Diddy στην αίθουσα του δικαστηρίου μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας. Ο γνωστός καλλιτέχνης γονάτισε, σκύβοντας το κεφάλι του πάνω σε μια καρέκλα, σε μια κίνηση που πολλοί ερμήνευσαν ως προσευχή ή ανακούφιση. Η οικογένειά του, απαλλαγμένη από το βάρος της πιθανής ισόβιας κάθειρξης, ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ενώ οι δικηγόροι του αγκαλιάστηκαν μεταξύ τους. Ο ίδιος αντάλλαξε μια θερμή αγκαλιά με τον βασικό συνήγορό του, Μπράιαν Στιλ.

Ο Diddy κρίθηκε ένοχος σε δύο από τις πέντε κατηγορίες που αντιμετώπιζε. Οι ένορκοι, μετά από πολύωρη διαβούλευση, απεφάνθησαν ομόφωνα ότι δεν ευθύνεται για τις βαρύτερες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση και η σεξουαλική εμπορία της Κάσι Βεντούρα.

Ωστόσο, κρίθηκε ένοχος για παραβίαση του νόμου Mann Act σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, που αφορούν τη μεταφορά της Κάσι Βεντούρα και της πρώην συντρόφου του, γνωστής με το ψευδώνυμο Jane, για «ανήθικους σκοπούς». Ο συγκεκριμένος ομοσπονδιακός νόμος απαγορεύει τη διακίνηση ατόμων για εκμετάλλευση ή ανήθικες δραστηριότητες, και έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον σε υποθέσεις σεξουαλικού χαρακτήρα.

Η ομοσπονδιακή εισαγγελέας Μαουρίν Κόμεϊ ανακοίνωσε πως το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα ζητήσει την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή των 20 ετών κάθειρξης. Παράλληλα, κάλεσε το δικαστήριο να διατηρήσει τον Diddy προφυλακισμένο μέχρι την έκδοση της τελικής ποινής, επικαλούμενη τον κίνδυνο διαφυγής και τη «διαρκή περιφρόνηση» του κατηγορουμένου προς τον νόμο.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορος ζήτησε την αποφυλάκιση του καλλιτέχνη με εγγύηση μέχρι την επιβολή της ποινής, τονίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη του καταδίκη και ότι οι πιο βαριές κατηγορίες κατέπεσαν. Η απόφαση του δικαστηρίου επί της ποινής αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.

