Τζον Μπον Τζόβι σύζυγος: Ήμουν αρκετά έξυπνος για να μη χαλάσω την οικογένειά μου

Ο Τζον Μπον Τζόβι αναφέρθηκε στις απιστίες του, κατά τη διάρκεια του γάμου του με την Ντοροθέα Χάρλεϊ. Ο ροκ σταρ παραδέχτηκε στο ABC ότι «σχεδόν γλίτωσε από φόνο», στον γάμο του και πως η σύζυγός του δεν είχε ιδέα για τις υπόλοιπες γυναίκες που υπήρχαν στη ζωή του. «Στο τσακ γλίτωσα τον φόνο, είχα 100 κορίτσια τότε. Είμαι ροκ σταρ. Δεν είμαι άγιος, είμαι ο Τζον Μπον Τζόβι», είπε. Πρόσθεσε ότι ήταν «αρκετά έξυπνος» για να μη μιλήσει για τις άλλες γυναίκες στη ζωή του και χαλάσει την οικογένειά του και «αρκετά ειλικρινής» για να παραδεχτεί ότι δεν ήταν άγιος.

Jon Bon Jovi admits he had ‘100 girls in my life’ in early rock star days https://t.co/rBewpiaiBp pic.twitter.com/ZjFFWcqg1e

