Σάρα Τζέσικα Πάρκερ κιλά: Δεν μου αρέσει που είμαι αδύνατη, το μισώ

H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έδωσε συνέντευξη και μίλησε για την εικόνα της, ενώ τόνισε πως δεν της αρέσει ο σωματότυπός της.

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στο νέο podcast της Καρολίν Χίρονς «Glad We Had This Chat» και αποκάλυψε ότι θα ήθελε να έχει λίγα περισσότερα κιλά.

«Ο κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του σταυρό να σηκώσει. Εμένα δεν μου αρέσει να είμαι αδύνατη, το μισώ. Και αν γνωρίζατε τα αδέλφια μου είναι η ίδια γενετική σύσταση. Δεν σκέφτομαι ή πανηγυρίζω το γεγονός ότι είμαι αδύνατη. Θα προτιμούσα να έχω βάρος, αλλά έτσι λειτουργεί το σώμα μου», είπε χαρακτηριστικά.

Πριν λίγο καιρό, η πρωταγωνίστρια του «Sex and the City» έκανε το ντεμπούτο της στη λονδρέζικη σκηνή του Savoy Theatre με το έργο «Plaza Suite» μαζί με τον σύζυγό της, Μάθιου Μπρόντερικ.

Μιλώντας για αυτό, εξήγησε πως ακόμα και μια παράσταση μπορεί να επηρεάσει το βάρος της. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Η παράσταση ήταν τόσο κουραστική. Ήταν δύσκολο να κρατήσει κανείς το βάρος του, ξέρετε. Αλλά γενικά αισθάνομαι καλύτερα όταν κάνω κάτι διαφορετικό από το απλό περπάτημα»

Sarah Jessica Parker admits she HATES being thin and finds it ‘difficult’ to gain weight – as actress reveals a love of theatre brought her and Matthew Broderick together https://t.co/TFj3yJZMw4

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 20, 2024