Σελίν Ντιόν: Είμαι ευτυχισμένη που επέστρεψα, γράφει μπροστά από τη Νίκη της Σαμοθράκης στο Λούβρο

Η Σελίν Ντιόν δηλώνει ευτυχισμένη που επέστρεψε στο Παρίσι μετά από καιρό, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων, στην τελετή έναρξης των οποίων, τα διεθνή media λένε ότι θα τραγουδήσει. Η μεγάλη σταρ της μουσικής, αναμένεται να κάνει το μεγάλο come back στη σκηνή, ύστερα από σχεδόν τρία χρόνια αποχής. Με μια ανάρτηση στο Instagram, η Ντιόν φωτογραφήθηκε στο Λούβρο και στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε: «Κάθε φορά που επιστρέφω στο Παρίσι, θυμάμαι ότι υπάρχει ακόμα τόση ομορφιά και χαρά στον κόσμο για να ζήσω. Αγαπώ το Παρίσι και είμαι τόσο ευτυχισμένη που επέστρεψα! Ευχαριστούμε τους υπέροχους φίλους μας στο Μουσείο του Λούβρου!». Μεταξύ άλλων, φωτογραφήθηκε μπροστά από το γλυπτό της Νίκης της Σαμοθράκης στο μουσείο.

Σύμφωνα με το Page Six, επιβεβαιώνεται η είδηση που διέρρευσε τα τελευταία εικοσιτετράωρα, ότι θα τραγουδήσει στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, με αφορμή την άφιξη της τραγουδίστριας στο Παρίσι. Δημοσίευμα του πρακτορείου αναφέρει ότι η Ντιόν θα πει ένα τραγούδι στην τελετή έναρξης, ύστερα από τρία χρόνια αποχής, λόγω της μάχης της με το Σύνδρομο του Δυσκίνητου Ανθρώπου.

