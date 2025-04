Βαλ Κίλμερ: Το αγόρι που έγινε θρύλος και ο μύθος που έφυγε σιωπηλά

Έφυγε όπως έζησε: αθόρυβα, αξιοπρεπώς, με την ψυχή ενός ποιητή και την καρδιά ενός μοναχικού ήρωα. Ο Βαλ Κίλμερ, ο ηθοποιός που ενσάρκωσε με την ίδια ένταση τόσο τους δαίμονες όσο και τα όνειρα μιας ολόκληρης κινηματογραφικής γενιάς, πέθανε την 1η Απριλίου 2025, στα 65 του χρόνια. Η αιτία ήταν πνευμονία. Το πάθος του για την τέχνη, όμως, δεν θα πεθάνει ποτέ. Ήταν πολλά περισσότερα από ένας κινηματογραφικός αστέρας. Ήταν ερμηνευτής, δημιουργός, οραματιστής. Ένας άνθρωπος που έμοιαζε πάντα λίγο αλλού – σαν να άκουγε μια μουσική που οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να συλλάβουν. Ένας ερμηνευτής που δεν έπαιζε ρόλους· τους ζούσε. Τους έμπαινε κάτω από το δέρμα, το δικό τους και το δικό του.

