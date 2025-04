Βαλ Κίλμερ, οι ρόλοι που άφησαν ιστορία: Από τον Iceman στον Batman

Ο Βαλ Κίλμερ, ένας από τους πιο χαρισματικούς και μυστηριώδεις ηθοποιούς του Χόλιγουντ, πέθανε σε ηλικία 65 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τον κόσμο του κινηματογράφου. Ο Αμερικανός σταρ άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη στο Λος Άντζελες, έπειτα από επιπλοκές πνευμονίας. Ο Κίλμερ είχε δώσει σκληρή μάχη με τον καρκίνο του λάρυγγα, από τον οποίο είχε διαγνωστεί το 2014. Ο Βαλ Κίλμερ γνώρισε παγκόσμια φήμη το 1986, όταν υποδύθηκε τον Tom “Iceman” Kazansky στο Top Gun, τον ψυχρό αλλά εξαιρετικά ικανό πιλότο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ – αντίπαλο του παρορμητικού Maverick (Τομ Κρουζ). Η εμβληματική τους ατάκα, «You can be my wingman anytime», έγινε διαχρονικό σινεφίλ απόφθεγμα.

Το 1991 μεταμορφώθηκε στον Τζιμ Μόρισον στο The Doors του Όλιβερ Στόουν, παραδίδοντας μια ερμηνεία που ξεχώρισε για τη ρεαλιστική αποτύπωση του σκοτεινού χαρισματισμού του τραγουδιστή. Το 1993 υποδύθηκε τον Doc Holliday στο Tombstone – ίσως τον πιο αγαπημένο του ρόλο. Με καυστικό χιούμορ, τραγική ευθραυστότητα και ατάκες που έγραψαν ιστορία («I’m your huckleberry»), ο Κίλμερ δημιούργησε έναν θρυλικό κινηματογραφικό χαρακτήρα.

Το 1995 φόρεσε τη στολή του Batman στο Batman Forever, ενώ την ίδια χρονιά εμφανίστηκε στο πολυβραβευμένο Heat, πλάι στους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Αλ Πατσίνο, σε έναν υποστηρικτικό αλλά δυναμικό ρόλο. Στο The Saint (1997) έδειξε την ερμηνευτική του ευελιξία, ενώ το 2004 ενσάρκωσε τον Βασιλιά Φίλιππο Β’ της Μακεδονίας στο Alexander του Όλιβερ Στόουν, πλάι στον Κόλιν Φάρελ.

Η συγκινητική επιστροφή στο Top Gun: Maverick

Το 2022, ο Κίλμερ επέστρεψε ως Iceman στο Top Gun: Maverick, σε μια βαθιά συγκινητική σκηνή. Ο χαρακτήρας του – όπως και ο ίδιος στην πραγματική ζωή – δεν μπορούσε να μιλήσει λόγω ασθένειας. Οι λίγες λέξεις που ξεστόμισε με δυσκολία, «The Navy needs Maverick… the kid needs Maverick», ενσάρκωσαν όχι μόνο το βάθος της φιλίας με τον χαρακτήρα του Τομ Κρουζ, αλλά και μια συγκινητική αναφορά στον ίδιο τον Κίλμερ.

Η σκηνή επιτεύχθηκε χάρη στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και συνεργασία με την εταιρεία Sonantic, η οποία αναδημιούργησε τη φωνή του από παλιές ηχογραφήσεις. Ο Τομ Κρουζ είχε μάλιστα δηλώσει πως «η ταινία δεν θα γινόταν χωρίς τον Βαλ».

Η μάχη με τον καρκίνο και η απώλεια της φωνής

Ο Κίλμερ διαγνώστηκε με καρκίνο στον λάρυγγα το 2015, αλλά επί χρόνια αρνούνταν δημόσια την κατάστασή του, επηρεασμένος από τη θρησκευτική του πίστη στη Χριστιανική Επιστήμη. Υποβλήθηκε σε δύο τραχειοστομίες και θεραπείες που του έσωσαν τη ζωή αλλά του στέρησαν τη φωνή. Η μεταμόρφωσή του ήταν σωματική, ψυχική και καλλιτεχνική – και τον απομόνωσε για χρόνια.

Παρόλα αυτά, ο Κίλμερ δεν σταμάτησε να δημιουργεί. Άρχισε να ζωγραφίζει, να γράφει και το 2020 εξέδωσε την αυτοβιογραφία του I’m Your Huckleberry. Το 2021 συμμετείχε στο αυτοβιογραφικό ντοκιμαντέρ Val, με υλικό που ο ίδιος κατέγραφε επί δεκαετίες – μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής για την τέχνη, τη δόξα και την αρρώστια.

Ο άνθρωπος πίσω από τους ρόλους

Ο μοναδικός του γάμος ήταν με τη Βρετανίδα ηθοποιό Joanne Whalley, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά: τη Mercedes και τον Jack, που επίσης ακολουθούν καλλιτεχνικές διαδρομές. Παρά τον χωρισμό τους, ο Κίλμερ παρέμεινε δεμένος με τα παιδιά του, που ήταν δίπλα του μέχρι τέλους.

Val Kilmer and Joanne Whalley in Kill Me Again (1989) pic.twitter.com/Uc7ANXSMfJ — Frame Found (@framefound) October 3, 2019

Η προσωπική του ζωή υπήρξε πολυτάραχη, με σχέσεις και φήμες γύρω από ονόματα όπως η Σερ, η Σίντι Κρόφορντ, η Αντζελίνα Τζολί, η Ντάριλ Χάνα, η Μισέλ Φάιφερ και άλλες προσωπικότητες του Χόλιγουντ. Ο ίδιος, πάντως, παραδεχόταν στην αυτοβιογραφία του πως ήταν δύσκολος άνθρωπος, παθιασμένος, βαθιά πνευματικός και μοναχικός.

Good morning, club kids! Today we discuss luscious lipped Val Kilmer — who dated Cher, Angelina Jolie, Darryl Hannah and Cindy Crawford, and is also a Christian Scientist 💋https://t.co/LXoekLWGpy pic.twitter.com/xQeSnasb9H — Celebrity Book Club (@cbcthepod) January 24, 2024

Val Kilmer says his split from Daryl Hannah was the ‘most painful’ https://t.co/FNaIkHtMeB pic.twitter.com/e4Ve8vZF3d — The Wrold in News (@theworldinnews) April 2, 2020

Ένας καλλιτέχνης πέρα από τα όρια

Ο Βαλ Κίλμερ δεν ήταν απλώς ένας όμορφος σταρ με φωνή και βλέμμα. Ήταν ένας καλλιτέχνης με πάθος, αναζητήσεις και εσωτερική ένταση. Ένας ηθοποιός που δεν αρκέστηκε στο προφανές, αλλά επεδίωκε την ουσία – είτε στην οθόνη είτε στη ζωή του. Με την αποχώρησή του, το Χόλιγουντ χάνει μια ξεχωριστή παρουσία. Έναν Batman χωρίς μάσκα. Έναν Morrison χωρίς μικρόφωνο. Έναν Huckleberry που τόλμησε να πολεμήσει, να σωπάσει, αλλά ποτέ να μη σβήσει.