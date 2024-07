Σελίν Ντιόν Παρίσι: Δεν θα λάβει 2 εκατ. ευρώ στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών

Η Σελίν Ντιόν φημολογούνταν ότι θα λάβει 2 εκατομμύρια δολάρια για την εμφάνισή της στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024, αλλά σύμφωνα με ρεπορτάζ του Page Six, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. «Σε αντίθεση με κάποιες αναφορές στα ΜΜΕ, οι καλλιτέχνες στις τελετές των Αγώνων του Παρισιού 2024 δεν θα λάβουν αμοιβή για την εμφάνισή τους», δήλωσε εκπρόσωπος των Ολυμπιακών Αγώνων την Τετάρτη. «Η απόφασή τους να εμφανιστούν υπό αυτές τις συνθήκες αντανακλά την επιθυμία τους να συμμετάσχουν σε ένα ιστορικό γεγονός για τη Γαλλία και τον κόσμο του αθλητισμού».

Όπως αναφέρθηκε, ο οργανισμός θα καλύψει όλα τα έξοδα για την «τεχνική παραγωγή» και τα «κόστος για τις εμφανίσεις, όπως είναι η συνήθεια». Αν και ο εκπρόσωπος δεν επιβεβαίωσε αν η Ντιόν, θα είναι μία από τις καλλιτεχνικές συμμετοχές, πηγή ανέφερε στο Page Six ότι η νικήτρια Grammy αναμένεται να εμφανιστεί. Η εμφάνιση της Ντιόν θα σηματοδοτήσει την πρώτη της δημόσια εμφάνιση εδώ και χρόνια. Το 2021, η τραγουδίστρια του “My Heart Will Go On” είχε διακόψει τη residency της στο Λας Βέγκας λόγω μυϊκών σπασμών. Στη συνέχεια, αποκάλυψε τον Δεκέμβριο του 2022 ότι είχε διαγνωστεί με σύνδρομο σκληρού ατόμου, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί επώδυνη και προοδευτική μυϊκή ακαμψία και δυσκαμψία. Το TMZ ήταν αυτό που είχε αναφέρει αρχικά ότι η Ντιόν θα λάβει 2 εκατομμύρια δολάρια για την εκτέλεση ενός μόνο τραγουδιού, με πηγή κοντά στην τραγουδίστρια να αναφέρει ότι αισθάνεται δυνατή και έτοιμη να επιστρέψει στη σκηνή, παρά τα προβλήματα υγείας της.