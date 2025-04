Παιδιά και οθόνες: Εξοργισμένος ο Χιου Γκραντ με τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων

Ο Χιου Γκραντ δεν κρύβει πλέον την αγανάκτησή του για τη συνεχή έκθεση των παιδιών του στις οθόνες – μια καθημερινότητα που, όπως λέει, έχει μετατραπεί σε πεδίο εξάντλησης και απογοήτευσης για τους γονείς. Μιλώντας πρόσφατα σε εκδήλωση του κινήματος «Close Screens Open Minds» στο Λονδίνο, ο 64χρονος ηθοποιός και πατέρας πέντε παιδιών, δεν μάσησε τα λόγια του. «Είμαι άλλος ένας εξαγριωμένος γονιός που δίνει την αιώνια, εξαντλητική και καταθλιπτική μάχη με παιδιά που θέλουν μόνο να είναι μπροστά σε μια οθόνη», δήλωσε με ειλικρίνεια, κερδίζοντας το χειροκρότημα πολλών παρευρισκόμενων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη σχολή Knightsbridge, με βασικό αίτημα την επαναφορά της ουσιαστικής παιδικής εμπειρίας, μακριά από την τεχνολογία.

Ο Χιου Γκραντ στράφηκε ιδιαίτερα ενάντια στα ιδιωτικά σχολεία που, παρά το υψηλό τους κόστος, όπως είπε, περιορίζουν τον χρόνο των παιδιών σε εξωτερικούς χώρους με προσχήματα όπως «λίγη βροχή» ή «λίγος αέρας». «Είναι γελοίο. Υπάρχει ανάγκη για ένα ηρωικό σχολείο που θα σπάσει αυτό το μοντέλο», δήλωσε με οργή, προσθέτοντας ότι «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» ήταν η απόφαση του σχολείου να μοιράσει σε όλα τα παιδιά Chromebook, επιβάλλοντάς τους να κάνουν τα μαθήματα και τις εργασίες τους αποκλειστικά μέσω οθονών. «Αυτό είναι το τελευταίο γαμ… πράγμα που χρειάζονται – και το τελευταίο που χρειαζόμαστε κι εμείς ως γονείς», είπε έξω από τα δόντια. Στο πάνελ της εκδήλωσης συμμετείχαν επίσης ο διακεκριμένος κοινωνικός ψυχολόγος και συγγραφέας Δρ. Τζόναθαν Χάιντ και η Σόφι Γουίνκλεμαν, ξαδέρφη του βασιλιά Καρόλου Γ΄. Και οι τρεις συμφώνησαν πως τα smartphones δεν έχουν θέση στα χέρια μαθητών κάτω των 14 ετών. Ο Δρ. Χάιντ προχώρησε ακόμα παραπέρα, κάνοντας λόγο για «επιδημία ψυχικών ασθενειών στους νέους» που τροφοδοτείται από τα social media, τα οποία –όπως υποστήριξε– θα έπρεπε να απαγορεύονται στους ανήλικους κάτω των 16.

Πατέρας πέντε παιδιών, ο Γκραντ μίλησε από καρδιάς για τη δική του καθημερινή προσπάθεια να προστατέψει τα παιδιά του από την ψηφιακή εξάρτηση. Με τη σύζυγό του, Άννα Έμπερσταϊν, έχει αποκτήσει τον 12χρονο Τζον Μάνγκο, τη 9χρονη Λούλου και τη 7χρονη Μπλου, ενώ με την πρώην σύντροφό του Τίνγκλαν Χονγκ έχει άλλα δύο παιδιά, τη 13χρονη Ταμπίθα και τον 11χρονο Φέλιξ. «Η ώρα έχει έρθει για τους γονείς να υψώσουν τη φωνή τους», ανέφερε. «Όταν μια κρίσιμη μάζα γονιών εξοργιστεί με την εκπαιδευτική τεχνολογία, τότε οι πολιτικοί αρχίζουν να ακούν. Και τα σχολεία επίσης – γιατί φοβούνται πως θα χάσουν μαθητές και χρήματα».

Παρά τη γνωστή του προσπάθεια να κρατά την οικογένειά του μακριά από τη δημοσιότητα, ο Χιου Γκραντ έχει μιλήσει με χιούμορ και αυτοσαρκασμό για την πατρότητα. Πέρυσι, είχε δηλώσει στο περιοδικό People ότι «είναι πολύ μεγάλος για να έχει τόσα μικρά παιδιά» και πως «δεν περνάει καθόλου καλά». Στην εκπομπή της Κέλι Κλάρκσον είχε αστειευτεί πως καταφεύγει στην τουαλέτα «για να βρει λίγη ησυχία και τελικά αποκοιμιέται εκεί».

