Μπλέικ Λάιβλι – Μπαλντόνι: Επίθεση της παρουσιάστριας Μέγκιν Κέλι στην ηθοποιό

Ένταση και παρασκήνιο επισκίασαν τη φετινή λαμπερή τελετή του TIME100 Gala στη Νέα Υόρκη, καθώς η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Μέγκιν Κέλι εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά της ηθοποιού Μπλέικ Λάιβλι, αμφισβητώντας ανοιχτά τη συμμετοχή της στη λίστα με τα «100 Πιο Επιδραστικά Πρόσωπα» του περιοδικού TIME για το 2024. Η Κέλι, η οποία περιλαμβάνεται επίσης στη λίστα του περιοδικού, σε δηλώσεις της στη Daily Mail ισχυρίστηκε ότι η Λάιβλι «καταχράστηκε το κίνημα MeToo» και πως η βράβευσή της αποτελεί «ένα φθηνό διαφημιστικό τρικ». Αναφερόμενη σε παλαιότερες καταγγελίες της ηθοποιού εις βάρος του συμπρωταγωνιστή της στην ταινία It Ends With Us, Τζάστιν Μπαλντόνι, η Κέλι δήλωσε ότι οι κατηγορίες «ήταν ψευδείς και έχουν ήδη καταρρεύσει».

«Δεν θα έπρεπε να είναι εδώ, είναι γελοίο», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Πιστεύω πως εξαπέλυσε μια ψεύτικη καταγγελία τύπου MeToo εναντίον του Τζάστιν Μπαλντόνι και το μετάνιωσε, γιατί σχεδόν όλες οι κατηγορίες της αποδείχθηκαν αστήρικτες. Το TIME την επέλεξε απλώς για λόγους δημοσιότητας». Αν και εμφανίστηκε ειρωνική λέγοντας πως δεν θα αποφύγει τη Λάιβλι ή τον σύζυγό της, Ράιαν Ρέινολντς, συμπλήρωσε με νόημα: «Έχω την αίσθηση ότι εκείνη θα με αποφύγει».

“Έχω πολλά να πω…”

Στην ομιλία της μέσα στην αίθουσα του TIME100 Gala, χωρίς να αναφερθεί ευθέως στις κατηγορίες και στις διαμάχες, έκανε λόγο για μια εποχή όπου «το κυρίαρχο νόμισμα είναι ο θυμός» και περιέγραψε τη συγκίνηση που ένιωσε, λαμβάνοντας αυτή την αναγνώριση σε μια περίοδο προσωπικής δοκιμασίας. «Είναι σουρεαλιστικό και εξαιρετικά σημαντικό να τιμάται μια γυναίκα που έχει φωνή σήμερα. Έχω πολλά να πω για τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής μου, αλλά αυτό δεν είναι το κατάλληλο βήμα», σημείωσε. Αντί να σταθεί στην αντιπαράθεση, η ηθοποιός επέλεξε να αφιερώσει τη στιγμή στη μητέρα της, η οποία, όπως αποκάλυψε, είχε επιζήσει από απόπειρα δολοφονίας όταν ήταν ήδη μητέρα τριών παιδιών. «Η μητέρα μου δεν απέδωσε ποτέ δικαιοσύνη σε εκείνον που αποπειράθηκε να της αφαιρέσει τη ζωή. Σώθηκε επειδή άκουσε μια άλλη γυναίκα να μιλά δημόσια για κάτι παρόμοιο. Αυτή είναι η δύναμη του να μιλάς», δήλωσε συγκινημένη.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε όλους τους «άντρες που είναι ευγενικοί και καλοί όταν κανείς δεν τους παρακολουθεί», συμπεριλαμβάνοντας τον σύζυγό της, Ράιαν Ρέινολντς. Η δημόσια αυτή διαμάχη έρχεται να προστεθεί στην ήδη τεταμένη σχέση της Λάιβλι με τον Τζάστιν Μπαλντόνι, καθώς η ηθοποιός τον κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας It Ends With Us. Από την πλευρά του, ο Μπαλντόνι αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως η Λάιβλι παραποίησε την πραγματικότητα, ενώ το πιο πρόσφατο επεισόδιο αφορά πληροφορίες ότι η ηθοποιός συνεργάστηκε με την πρώην εκπρόσωπό του για να διαρρεύσουν ιδιωτικά του μηνύματα.